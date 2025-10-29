Edizione n° 5869

"DUE GENITORI" // Finalmente Marco ha due genitori anche per la legge: Francesco e Paolo
29 Ottobre 2025 - ore  12:23

"FRODI SPORT" // Frodi sportive: 5 ai domiciliari dopo l’indagine della Guardia di Finanza di Reggio Calabria
29 Ottobre 2025 - ore  12:48

Foggia, l'ultimo saluto a Carlo Ricchetti: applausi e fumogeni per l'addio al "guerriero buono"

RICCHETTI Foggia, l’ultimo saluto a Carlo Ricchetti: applausi e fumogeni per l’addio al “guerriero buono”

Ricchetti, scomparso a soli 55 anni dopo una lunga malattia, era amato non solo come atleta, ma come uomo capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo avesse conosciuto

Addio a Carlo Ricchetti, bandiera della Salernitana degli anni d’oro

Carlo Ricchetti - Fonte Immagine: ottopagine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un lungo applauso, i fumogeni granata e il silenzio carico di emozione hanno accompagnato l’uscita del feretro di Carlo Ricchetti dalla chiesa del Carmine Nuovo. Sulle spalle degli amici di sempre e dei compagni di squadra, l’ex calciatore è stato salutato da un’intera città, in un commosso tributo che ha unito sport, amicizia e riconoscenza.

Ricchetti, scomparso a soli 55 anni dopo una lunga malattia, era amato non solo come atleta, ma come uomo capace di lasciare un segno profondo in chiunque lo avesse conosciuto. Calciatore generoso, tra i protagonisti della storica promozione della Salernitana in Serie A alla fine degli anni ’90, aveva vestito anche la maglia del Foggia, dove era rimasto nel cuore dei tifosi per la sua serietà e il suo spirito di sacrificio.

Alla cerimonia erano presenti numerosi ex compagni di squadra e una delegazione ufficiale del club granata, oltre a tanti amici del mondo del calcio e del giornalismo. Tra i presenti, volti noti come Roberto Breda, Facci, Rachini, Strada, De Cesare e Gigi Genovese, insieme a decine di tifosi giunti da Salerno per rendere omaggio al loro ex beniamino.

All’uscita della bara, la folla si è stretta in un lungo applauso, accompagnato dai fumogeni accesi in segno di saluto e passione. Poi, il feretro ha compiuto un ultimo, simbolico passaggio davanti allo stadio Zaccheria, il campo dove Ricchetti aveva giocato e lasciato parte del suo cuore.

Lo riporta liratv.

