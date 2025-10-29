Foggia. La Giunta comunale di Foggia, riunitasi il 29 ottobre 2025 a Palazzo di Città sotto la presidenza della sindaca Maria Aida-Tatiana Episcopo, ha approvato la deliberazione n. 243, con la quale viene confermata la coorganizzazione e il sostegno economico del Comune alla realizzazione della 15ª edizione del Foggia Film Festival.

L’iniziativa, promossa dal Centro di Ricerca Teatrale e Cinematografica “La Bottega dell’Attore – Teatro Studio Dauno”, si svolgerà dal 16 al 22 novembre 2025 presso l’Auditorium di Santa Chiara, e rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama cittadino e regionale.

Un evento di respiro nazionale e internazionale

La rassegna, giunta a un traguardo importante, proporrà circa 70 opere cinematografiche tra film inediti, opere prime e seconde, con la partecipazione di produzioni nazionali e internazionali. Particolare attenzione sarà riservata agli autori e alle produzioni pugliesi, in linea con la mission del festival di valorizzare il territorio attraverso il linguaggio audiovisivo.

Il programma prevede anche una collaborazione con la Biblioteca “La Magna Capitana”, che ospiterà una mostra iconografica e documentale dedicata a Sophia Loren, icona indiscussa del cinema italiano, con l’esposizione di manifesti, locandine e immagini storiche.

Spazio ai giovani e alle scuole

Tra le iniziative più attese figura lo “Student Film Fest”, un contest dedicato a studenti di università, istituti tecnici superiori, accademie e scuole secondarie. Le migliori opere saranno premiate con i riconoscimenti University Award, High School Award e altri premi speciali, con l’obiettivo di stimolare la creatività e la formazione delle nuove generazioni nel settore cinematografico.

Il sostegno del Comune

Il Comune di Foggia ha deliberato di partecipare alle spese di realizzazione dell’evento con un contributo di 7.000 euro, di cui 3.800 euro come anticipo per le spese più urgenti. È stato inoltre concesso l’uso gratuito dell’Auditorium di Santa Chiara nelle giornate comprese tra il 16 e il 22 novembre, con esclusione dei costi relativi alle attrezzature tecniche.

Il progetto, illustrato dall’assessora alla Cultura Alice Amatore e dal dirigente del Servizio Cultura Pio D’Errico, ha ottenuto pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte degli uffici competenti. La deliberazione è stata approvata all’unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.

Un impegno per la cultura e la comunità

Con questo atto, l’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di sostenere le realtà culturali locali e di promuovere eventi che contribuiscano alla valorizzazione del territorio e alla crescita culturale della cittadinanza. Il Foggia Film Festival, ormai punto di riferimento nel panorama pugliese, continua così a essere un veicolo di innovazione, formazione e identità culturale per la città e l’intera regione