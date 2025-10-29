Copertina del n. 10 (Anno XXV), ottobre 2025, della rivista "L'Espresso napoletano" in cui (alle pagg. 34, 35 e 36) è stato pubblicato l'articolo riguardante F. Granatiero

Pubblicato, nel n. 10 (ottobre 2025) del venticinquennale periodico partenopeo “L’Espresso napoletano” (Rogiosi Editore), un interessante scritto riguardante l’artista sipontino Francesco Granatiero (Manfredonia 1971). Il testo in questione, presente alle pagine 34, 35 e 36 del citato periodico, ha a corredo ben otto riproduzioni di altrettante tavole eseguite, negli anni, dall’artista manfredoniano.

Si tratta di lavori riguardanti perlopiù Napoli e la cosiddetta “napoletanità”. Ciò in quanto il periodico “L’Espresso napoletano”, diretto attualmente da Rosario Bianco, cerca, da ben venticinque anni, di valorizzare (in Campania e nel resto d’Italia) la storia, la cultura e le tradizioni di Napoli.

Fatta questa doverosa premessa, torniamo ai disegni satirici di Granatiero. In quelle otto tavole sono raffigurati numerosi personaggi napoletani, di nascita o di adozione, come il grande caricaturista sipontino Antonio Manganaro (Manfredonia 1840 – Napoli 1931) e Melchiorre De Filippis Delfico (Teramo 1825 – Portici 1895), ossia il “caposcuola” dei disegnatori satirici napoletani della seconda metà del sec. XIX. In quelle opere sono effigiati (caricaturalmente) anche Pulcinella, E. Scarpetta, Totò, S. Loren, L. ed E. De Filippo, l’ex Presidente della Repubblica italiana G. Napolitano, il M° R. Muti, il Prof. C. Corsi (attuale responsabile della ricchissima biblioteca del Conservatorio di Musica “S. Pietro a Majella” di Napoli) e Mauro Giancaspro, che fu, come è noto, tra i maggiori fautori della rinascita culturale della Città partenopea (non a caso fu nominato “benemerito” della Città di Napoli), direttore, per quasi un ventennio, della prestigiosa Biblioteca Nazionale di Napoli.

Eminente personalità, che, nel 1986, scrisse un importante saggio denominato “La caricatura napoletana nella seconda metà dell’Ottocento” in cui vi sono dei riferimenti anche al citato A. Manganaro. Tuttavia, Giancaspro, oltre ad essere un fedele uomo delle Istituzioni, fu anche uno scrittore prolifico, arguto e ironico (vincitore, nel 2008, del Premio “Elsa Morante” relativamente alla sezione “Ragazzi”). Personaggio, scomparso due anni fa, che ebbe rapporti di amicizia con F. Granatiero. Quell’autorevole personalità, in una sua nota critica, lo definì “geniale e irriverente”.

Ma torniamo più strettamente all’articolo intitolato: “Francesco Granatiero, la satira tra disegno e ricerca“. Esso evidenzia efficacemente le ben note doti artistiche del disegnatore pugliese ed accenna anche alle sue tante ricerche storiche, nonché ad alcuni suoi corposi saggi pubblicati, negli anni, sull’importante periodico (di respiro internazionale) “Buduàr – Almanacco dell’arte leggera” diretto da Dino Aloi e Alessandro Prevosto.

L’ articolo “Francesco Granatiero, la satira tra disegno e ricerca” è, infine, a firma del critico e storico dell’arte Gianpasquale Greco (Napoli 1987), dottore di ricerca in “Storia dell’Arte” all’Università di Napoli “Federico II”, professore di “Storia dell’Arte” negli Istituti Superiori. Autore di numerosi saggi (di taglio scientifico) attinenti al periodo “barocco” e di vari altri scritti riguardanti l’ “italianistica”, nonché la “critica letteraria”. Greco, nella sua attività di critico d’arte, si è occupato anche di artisti del calibro di Jorit, Jago e Leticia Mandragora. Questo attivissimo e brillante intellettuale partenopeo, oltre ad essere un valido collaboratore di importanti Istituzioni, è anche un affabile “divulgatore culturale” (con “communities web”, come “Storie di Napoli”).