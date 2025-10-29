Manfredonia, 28 ottobre 2025 – La Giunta comunale di Manfredonia, nella seduta del 27 ottobre 2025, ha approvato all’unanimità l’adesione e la stipula di un accordo quadro di collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, volto a rafforzare i legami tra mondo accademico e amministrazione locale e a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio nel quinquennio 2025-2030.

La proposta, presentata dall’assessore alle risorse umane Sara Delle Rose e illustrata dal dirigente del Servizio Gestione risorse del personale, trae fondamento dall’articolo 15 della legge 241/1990, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare accordi per realizzare attività di interesse comune.

Un’alleanza per crescita, innovazione e sostenibilità

L’accordo nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane, culturali ed economiche della città, nel rispetto delle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale nel novembre 2024. I settori strategici individuati coprono un ampio spettro di intervento, tra cui:

ambiente, paesaggio e sostenibilità ambientale;

cultura, comunità e marketing territoriale;

ricerca e formazione;

innovazione sociale e tecnologica (smart city, open innovation);

sviluppo economico sostenibile;

prevenzione, salute e qualità della vita;

politiche e salute di genere;

lavoro, giovani ed Europa;

legalità e sicurezza.

Ogni ambito sarà sviluppato attraverso accordi attuativi specifici, che disciplineranno obiettivi, tempi e risorse. L’accordo quadro, di per sé, non comporta oneri economici diretti per le parti, ma prevede la possibilità di definire progetti mirati con effetti economici regolamentati nei singoli protocolli.ovativa e sostenibile”.

Durata e finalità

L’accordo quadro, approvato con deliberazione n. 216/2025, avrà durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per altri cinque anni su base consensuale. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire la rapida attuazione delle iniziative.

Il documento è stato firmato digitalmente dal Sindaco Domenico La Marca e dal Segretario comunale Giacomo Scalzulli in data 28 ottobre 2025, a conferma della validità e della trasparenza dell’atto amministrativo.