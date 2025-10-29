Mensa a chilometro zero e città più pulita: il piano del sindaco La Marca per Manfredonia

«Prosegue il nostro impegno per un’informazione trasparente e partecipata, perché conoscere significa essere parte attiva dei processi amministrativi». Con queste parole il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha aperto il consueto aggiornamento settimanale sulle attività dell’Amministrazione comunale, illustrando una serie di interventi che toccano settori chiave della vita cittadina: scuole, ambiente, sociale, cultura e servizi al cittadino.

Mense scolastiche: verso il servizio a chilometro zero

«È in partenza – ha spiegato La Marca – l’iter per ottenere la certificazione dei Vigili del Fuoco sul centro cottura di via Iº Maggio, insieme ai lavori di adeguamento e realizzazione dei refettori nelle scuole materne coinvolte. L’obiettivo è avviare il servizio mensa a chilometro zero, garantendo pasti di qualità migliore e promuovendo una filiera alimentare locale e sostenibile».

Pulizia urbana: proroga con ASE e servizi più efficienti

Il primo cittadino ha annunciato la proroga del contratto con ASE, sottolineando la volontà di «rendere più efficiente il servizio e, di conseguenza, più pulita e accogliente la nostra città». «Lavoriamo – ha aggiunto – per un modello di gestione urbana che migliori il decoro e la qualità della vita quotidiana dei cittadini».

Rete sociale: un tavolo per il pronto intervento

Tra le iniziative della settimana anche il Tavolo Territoriale del Pronto Intervento Sociale, tenutosi presso la sede dei Servizi Sociali. «È stato un momento importante di confronto con associazioni, parrocchie e realtà del terzo settore – ha detto La Marca – per rafforzare la rete di sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà. Solo attraverso la collaborazione possiamo offrire risposte immediate ed efficaci ai bisogni del territorio».

Cultura e cittadinanza: l’appuntamento con Ledo Prato

Spazio anche alla cultura: giovedì 30 ottobre, alle 18.30, la Biblioteca Comunale ospiterà la presentazione del libro “Cultura è cittadinanza” di Ledo Prato. «Un incontro – ha dichiarato il sindaco – che valorizza la nostra Biblioteca come luogo vivo di dialogo, conoscenza e partecipazione, rafforzando il legame tra cultura e cittadinanza attiva».

Elezioni e servizi: aperture straordinarie per le carte d’identità

In vista delle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025, l’Amministrazione ha disposto aperture straordinarie dell’ufficio carte d’identità, dalle 16:00 alle 19:00 nelle seguenti giornate:

Ottobre: 29, 30 e 31

Novembre: 3, 5, 6 e 7

In ciascuna giornata potranno essere rilasciate fino a 24 carte d’identità elettroniche (CIE). «Vogliamo garantire a tutti i cittadini la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto senza disagi burocratici», ha concluso La Marca, invitando la cittadinanza a «restare informata, partecipare e contribuire alla crescita della comunità».