Monte Sant’Angelo, Forza Italia accusa: “Scirpoli e Potenza hanno tradito il mandato elettorale”

Monte Sant’Angelo – Duro affondo di Forza Italia nei confronti dei consiglieri comunali Domenico Scirpoli e Giuseppe Potenza. La decisione dei due esponenti di Monte Sant’Angelo di sostenere apertamente la candidatura del vicepresidente uscente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese (PD), ha scatenato la reazione del partito azzurro, che parla senza mezzi termini di “tradimento della fiducia dei cittadini”.

A commentare la vicenda è il segretario cittadino di Forza Italia, Alessio Basta, che in una nota diffusa alla stampa ha espresso tutta la propria indignazione per quella che definisce “una scelta politicamente incoerente e moralmente inaccettabile”.

“I consiglieri comunali Potenza e Scirpoli – dichiara Basta – non hanno bisogno di essere espulsi dal partito: si sono autoesclusi nel momento in cui hanno deciso di appoggiare pubblicamente un esponente del Partito Democratico, cioè la forza politica che a livello locale rappresenta la maggioranza e che Forza Italia ha sempre contrastato con coerenza e senso di responsabilità. I cittadini che li hanno votati lo hanno fatto per dare voce all’alternativa al PD, non certo per rafforzare la compagine di governo comunale”.

Secondo Basta, il comportamento dei due consiglieri azzurri rappresenta “una violazione evidente del mandato elettorale ricevuto dagli elettori” e “un atto che mina la credibilità del Consiglio comunale e il corretto esercizio della democrazia locale”.

“Questo cambio di casacca – prosegue il segretario di Forza Italia – falsifica la rappresentanza dell’opposizione e svuota di senso il dibattito politico. Quando chi è stato eletto per controllare e proporre alternative decide di passare nel campo avverso, vengono meno i principi fondamentali della partecipazione e del confronto democratico. È come se si spegnesse la voce di quei cittadini che avevano creduto in una prospettiva diversa”.

Basta sottolinea inoltre come la vicenda di Scirpoli e Potenza non debba essere ridotta a una semplice dinamica di schieramenti, ma a una questione di rispetto verso gli elettori e verso le istituzioni. “Non è in discussione solo la fedeltà a un partito – aggiunge – ma la coerenza personale, l’onestà intellettuale e la responsabilità che ogni amministratore deve avere nei confronti della comunità che rappresenta”.

Forza Italia, assicura il segretario cittadino, continuerà a lavorare “con chiarezza e trasparenza”, restando un punto di riferimento per chi crede in una politica “seria, autentica e rispettosa del mandato popolare”

“Siamo e resteremo – conclude Basta – una forza coerente, chiara e responsabile, guidata da valori come lealtà e rispetto degli impegni assunti. Auguriamo a Scirpoli e Potenza un futuro spumeggiante nel Partito Democratico, un partito evidentemente abituato a fondare la propria azione sulle promesse elettorali più che sui principi”.

La vicenda, intanto, apre uno scenario politico inedito per la città dei due Santi: con due consiglieri d’opposizione che scelgono di sostenere apertamente un candidato della maggioranza regionale, gli equilibri politici locali potrebbero subire un’ulteriore trasformazione. Forza Italia, dal canto suo, promette battaglia e chiede “che sia nuovamente il cittadino a decidere la legittima composizione del Consiglio comunale”, riaffermando così la centralità del voto popolare come fondamento della rappresentanza politica.