Bellaria Igea Marina (Rimini), 29 ottobre 2025 – Si chiamava Evan Oscar Delogu e aveva solo 18 anni il ragazzo che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi a Bellaria Igea Marina. Figlio di Walter Delogu, ex autista di Marco Pantani, e fratello dell’artista e conduttrice Andrea Delogu, Evan era in sella alla sua Benelli 750 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo lungo via Vittor Pisani.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe sbandato andando prima a sbattere contro un palo della luce, per poi urtare un secondo palo sul margine della carreggiata. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il diciottenne non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente.

Il dolore della famiglia

Il padre, Walter Delogu, ha affidato ai social un messaggio carico di dolore e amore: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma.” Un pensiero che ha commosso centinaia di persone, accorse sui social per manifestare cordoglio e solidarietà alla famiglia.

Profondamente colpito anche il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, che ha espresso la propria vicinanza ai familiari: “Non ho ancora parlato con loro – ha dichiarato – ma lo farò non appena possibile. La strada dove è avvenuto l’incidente è liscia e dritta, senza incroci. È davvero terribile perdere la vita a 18 anni. Che disastro.”

Il ricordo di Andrea

Solo poche settimane fa, il 18 settembre, Andrea Delogu aveva pubblicato su Instagram un post affettuoso dedicato al fratello minore: “Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto.” Un pensiero oggi struggente, che testimonia il legame profondo tra i due fratelli.

La notizia della morte di Evan Oscar Delogu ha scosso la comunità riminese e il mondo dello spettacolo. Innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia. Un ragazzo descritto da chi lo conosceva come solare, gentile e appassionato di moto: una passione che, purtroppo, gli è costata la vita.

Fonte: Rainews.it, TGR Emilia-Romagna, dichiarazioni social di Walter e Andrea Delogu.