Prende forma il nuovo Comitato di Gestione AdSPMAM. Franco La Torre per il Comune di Manfredonia

BARI – 29 ottobre 2025. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) compie un passo decisivo verso la piena operatività con la nomina dei primi componenti del nuovo Comitato di Gestione, l’organo di governo e di indirizzo strategico dell’Ente.

Con la determina n. 349 del 28 ottobre, il presidente Francesco Mastro ha ufficializzato i primi sei nominativi, in attesa che alcune amministrazioni locali completino le designazioni mancanti.

I membri designati

I nuovi componenti del Comitato di gestione sono:

Avv. Flavia Rita Decaro , designata dalla Regione Puglia

Avv. Francesco La Torre , designato dal Comune di Manfredonia

C.A. (CP) Donato De Carolis , Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata ionica

C.V. (CP) Luigi Amitrano , Comandante del Porto di Brindisi

C.F. (CP) Valerio Massimo Acanfora , Comandante del Porto di Barletta

C.F. (CP) Marco Pepe , Comandante del Porto di Manfredonia

C.F. (CP) Giuseppe Panico , Comandante del Porto di Termoli

T.V. (CP) Gennaro Moccia, Comandante del Porto di Monopoli

Restano ancora da completare alcune designazioni da parte delle amministrazioni locali, già sollecitate dall’Ente portuale.

Le parole del presidente Mastro

«Abbiamo bisogno che la nostra macchina gestionale sia messa quanto prima nelle condizioni di correre e di affrontare tutte le sfide che ci attendono – ha dichiarato il presidente Mastro –. La costituzione del Comitato di gestione rappresenta un passaggio fondamentale per dare piena operatività all’Ente e garantire una governance solida. Auspico che le amministrazioni mancanti procedano tempestivamente alle nomine, magari valorizzando ulteriormente la presenza femminile, risorsa di competenza e visione».

Mastro ha sottolineato inoltre la necessità di «procedere speditamente per rendere l’Autorità pienamente in grado di deliberare e di decidere il futuro strategico dei sei porti del Sistema, a beneficio dei territori e dell’intero Paese».

Il ruolo del Comitato

Il Comitato di Gestione è il principale organo di governo dell’AdSPMAM. È responsabile delle funzioni di indirizzo e programmazione e delibera su atti fondamentali come il Piano Regolatore di Sistema Portuale, il Bilancio, il Piano Operativo Triennale e le concessioni demaniali. Inoltre, su proposta del presidente, nomina il Segretario generale dell’Ente.

Prima della riforma del 2016, le Autorità portuali disponevano di un “Comitato portuale” con una composizione più ampia, che includeva rappresentanti delle categorie economiche e sociali. La riforma ha introdotto un modello più snello e funzionale, concentrando le competenze sulle decisioni strategiche e riducendo il numero dei componenti.