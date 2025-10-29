La Giunta regionale della Puglia ha approvato una lunga serie di provvedimenti che spaziano dall’ambiente alla mobilità, dal welfare alla cultura. Ecco i principali.

Ambiente e qualità urbana

Via libera a 500mila euro per il sostegno finanziario alle amministrazioni pubbliche impegnate nella bonifica di siti contaminati.

Sul fronte dell’ecotassa, il 20% del gettito 2024 sarà trasferito all’Agenzia territoriale Ager, per finanziare progetti di miglioramento ambientale nei comuni sede di discariche o inceneritori e in quelli limitrofi.

Approvato inoltre il Progetto OSI REALIST, finanziato con 533.800 euro nell’ambito del programma “Interreg Italia-Croazia 2021/2027”, per attività di cooperazione e formazione specializzata.

Sicurezza sismica

La Giunta ha stanziato oltre 6,3 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica di edifici pubblici strategici e rilevanti, incrementando le risorse del POR per scorrere la graduatoria delle proposte ammissibili ma finora non finanziate.

Mobilità

Intervento d’urgenza per garantire il collegamento di trasporto pubblico locale tra San Marco in Lamis e l’ospedale “Ospedali Riuniti” di Foggia. La Regione ha esercitato potere sostitutivo sulla Provincia di Foggia per avviare subito il servizio, in risposta ai disagi dell’utenza e al sovraffollamento delle linee esistenti.

Politiche abitative

Approvate le linee guida per contributi ai Comuni finalizzati alla creazione di aree gioco e riqualificazione di spazi pubblici, con uno stanziamento di 100mila euro.

Istruzione e diritto allo studio

Varato il Piano regionale per il diritto allo studio 2025, con 9,7 milioni di euro destinati a mense, trasporti scolastici, sussidi per disabili e scuole dell’infanzia. Previsti anche criteri per futuri contributi all’acquisto di scuolabus elettrici.

Protezione civile

Approvato il Protocollo d’intesa tra Puglia e Basilicata per l’attivazione del servizio NUE 112 lucano, che utilizzerà l’infrastruttura e le centrali pugliesi.

Sviluppo economico

Confermati 240mila euro per l’avviso NIDI, dedicati a proseguire le attività di mentoring e tutoring in collaborazione con ARTI Puglia.

Welfare e inclusione

Due misure principali:

500mila euro per potenziare le capacità amministrative regionali e locali in materia di gestione e rendicontazione dei fondi europei, in collaborazione con ARTI.

321.695 euro per interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone sorde e con ipoacusia.

Nomine anche in diverse Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), tra cui quelle di Fasano, Bari e Margherita di Savoia.

Transizione digitale

La Regione integra la Fondazione IPRES nel Protocollo d’intesa tra RTD di enti e società regionali, per rafforzare la cooperazione nel percorso di digitalizzazione e innovazione amministrativa.

Agricoltura e formazione

Approvato un progetto da 486.270 euro per la formazione dei consulenti del Complemento regionale del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Cultura

Stanziati 6 milioni di euro per sostenere festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, con fondi POC Puglia 2021-27.

Opere pubbliche

Previsti 1,45 milioni di euro per interventi presso la diga di Occhito (Foggia), nell’ambito del programma “Difesa del suolo”.

Sanità

Designati i tre rappresentanti regionali nel Consiglio di indirizzo del Policlinico di Bari:

Giuseppe Nitti (presidente designato),

Giuseppe Valentini Gravinese,

Giuseppe Cascella.

Turismo

Approvate le Linee guida per il riconoscimento delle D.M.O. (Destination Management Organization), in attuazione della legge regionale 1/2002.