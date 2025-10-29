Edizione n° 5869

29 Ottobre 2025

29 Ottobre 2025

Gargano // "Sfruttato e chiamato ricc… nell'hotel di lusso". Il racconto di un 21enne del Gargano

GARGANO “Sfruttato e chiamato ricc… nell’hotel di lusso”. Il racconto di un 21enne del Gargano

Il giovane, che ha scelto di mantenere l’anonimato, parla di giornate interminabili dietro al bancone della reception, spesso senza pause e con orari che superavano di gran lunga quelli previsti dal contratto

“Sfruttato e chiamato ricc... nell’hotel di lusso". Il racconto di un 21enne del Gargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Un contratto stagionale in un hotel di lusso del Gargano, che doveva rappresentare un’occasione di crescita e di esperienza nel mondo del turismo, si è trasformato in un incubo. A raccontarlo è un ragazzo di 21 anni che, dopo due estati da receptionist in una rinomata struttura di Vieste, ha deciso di rompere il silenzio: «Non ci tornerò mai più», dice, denunciando turni estenuanti, mancanza di riposi e offese personali, anche a sfondo omofobo.

Il giovane, che ha scelto di mantenere l’anonimato, parla di giornate interminabili dietro al bancone della reception, spesso senza pause e con orari che superavano di gran lunga quelli previsti dal contratto. «Lavoravo anche dodici ore al giorno – racconta – e non avevamo un giorno di riposo fisso. Ricordo ancora quando ho dovuto presentarmi anche il giorno della maturità». Un sacrificio che, col senno di poi, definisce «inutile e disumanizzante».

L’ambiente, secondo la testimonianza, era tutt’altro che sereno: oltre al carico di lavoro, il giovane riferisce di essere stato insultato e deriso per il suo orientamento sessuale. «Mi hanno chiamato con epiteti offensivi, davanti ai colleghi e agli ospiti», racconta. «Lì ho capito che non si trattava solo di fatica, ma di mancanza di rispetto. E in certi contesti il rispetto vale più dello stipendio».

Dietro le vetrate scintillanti e i panorami mozzafiato del Gargano, dunque, si nasconderebbe una realtà ben diversa da quella patinata delle brochure turistiche. «Hotel di pregio, clienti facoltosi, ma condizioni di lavoro da catena di montaggio», aggiunge. «Non c’è niente di lusso nel non potersi sedere a mangiare o nel non avere tempo per sé stessi».

Il suo non è un caso isolato. Negli ultimi anni, il settore dell’ospitalità in Puglia e nel Sud Italia ha mostrato segni di crescente precarietà: carenza di personale, stipendi bassi, contratti temporanei e scarsa tutela dei lavoratori. Molti giovani accettano condizioni difficili pur di fare esperienza, ma finiscono per abbandonare il settore del turismo esausti e disillusi.

E’ quanto emerge da un articolo odierno de La Repubblica di Bari.

