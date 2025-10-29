Grande trionfo per il Match del Cuore, che sabato 25 ottobre, allo Stadio Miramare di Manfredonia, ha visto scendere in campo la Nazionale Italiana Calcio Suore, unica al mondo, contro le Autorità Maschili nazionali e internazionali.

Una giornata in cui sport e solidarietà si sono unite per una missione comune: raccogliere fondi a favore delle Suore Francescane dell’Immacolata.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Internazionale Acceptus Mundi Onlus, organizzazione apolitica e senza fini di lucro, attiva da oltre sedici anni nel campo della cultura, delle tradizioni e della valorizzazione del territorio nazionale e internazionale.

La presidente Nicoletta Lauriola ha sottolineato: “Questo 25 ottobre 2025 è stato un giorno memorabile. Abbiamo unito le istituzioni, diffondendo cooperazione, pace e solidarietà tra tutti noi che operiamo in contesti diversi.”

È stata un’occasione unica ed esclusiva per il pubblico, proveniente anche dai comuni limitrofi, che ha partecipato con entusiasmo a una partita capace di andare oltre il semplice valore sportivo.

La direzione artistica è stata affidata a Michele Cocomazzi, vicepresidente di Acceptus Mundi Onlus, mentre il coordinamento logistico è stato curato da Michele Ciavarella, segretario generale dell’associazione.

Particolarmente festosa la parte musicale, che ha animato le gradinate e la pista con la performance delle Suore Bologna, le quali, sulle note dei Bee Gees, hanno scaldato il pubblico con grande energia.

Applausi anche per la coreografia e la scenografia delle 27 Majorettes della scuola di danza My Dance di Rita Vaccarella di Manfredonia, che con i loro colori e la loro precisione hanno trasformato il campo in un vero e proprio palcoscenico.

Un ringraziamento speciale va all’emittente Telefoggia per la diretta e la differita dell’evento, realizzate con la consueta professionalità dei tecnici, cameramen e speaker. Un plauso anche a Tonio Toma, la cui brillante conduzione ha reso la serata ancora più speciale e indimenticabile.

Preziosa la collaborazione dell’ACSI – Associazione Centri Sportivi Italiani, sezione di Foggia, per l’eccellenza dimostrata nel settore arbitrale.

In chiusura, la presidente Nicoletta Lauriola ha dichiarato: “Lo sport e la musica rappresentano un connubio di energia, passione e armonia che unisce corpo e mente in un’unica emozione.”