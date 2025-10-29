BARI – È stato condannato a 24 anni di reclusione Francesco Bradascio, 49 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’assicuratore Luigi Labarile, 71 anni, ucciso il 22 settembre 2023 a Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d’Assise di Bari, al termine di un processo che ha ricostruito uno dei casi di cronaca più drammatici degli ultimi anni nel territorio murgiano.

Il fatto

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla pm Carla Spagnuolo, Bradascio entrò nei locali dell’agenzia assicurativa di Labarile chiedendo di poter usare il bagno. Al rifiuto del titolare — noto in paese anche per essere stato ex consigliere comunale — l’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendo ripetutamente il 71enne fino a causarne la morte.

Le prime ipotesi investigative avevano parlato di omicidio preterintenzionale, poiché sembrava che Labarile fosse deceduto in seguito a una caduta e a un trauma cranico. Tuttavia, gli approfondimenti medico-legali e le testimonianze hanno portato la Procura a riqualificare l’accusa in omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Il processo

Durante il dibattimento, l’imputato — difeso dall’avvocata Serena Baldassarre — ha sempre sostenuto di non aver avuto l’intenzione di uccidere. Ma per la Corte la dinamica dell’aggressione e l’intensità dei colpi inferti non lasciavano spazio a dubbi: Bradascio ha agito con volontà omicida.

La sentenza ha inoltre riconosciuto le provvisionali per i familiari della vittima: 50mila euro per la moglie e 30mila euro ciascuna per le due figlie, costituite parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giovanni Moramarco.

Un paese sotto shock

Santeramo in Colle rimane scosso da un episodio che aveva suscitato sconcerto e indignazione nella comunità. Luigi Labarile era conosciuto come persona disponibile e impegnata nella vita pubblica locale. Il movente – un rifiuto banale, quello di non concedere l’uso del bagno – ha reso ancora più inspiegabile la violenza dell’aggressione.

La decisione della Corte arriva a poco più di due anni dai fatti e segna la fine del primo grado di giudizio. La difesa ha già preannunciato ricorso in appello.