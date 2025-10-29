Edizione n° 5869

BALLON D'ESSAI

"DUE GENITORI" // Finalmente Marco ha due genitori anche per la legge: Francesco e Paolo
29 Ottobre 2025 - ore  12:23

CALEMBOUR

"FRODI SPORT" // Frodi sportive: 5 ai domiciliari dopo l’indagine della Guardia di Finanza di Reggio Calabria
29 Ottobre 2025 - ore  12:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Uccise assicuratore che gli negò l’uso del bagno: condannato a 24 anni

BAGNO Uccise assicuratore che gli negò l’uso del bagno: condannato a 24 anni

Il delitto di Santeramo in Colle (Bari) – La Corte d’Assise di Bari riconosce l’omicidio volontario aggravato

Insegnante barese fa sesso con un alunno e lo filma: chiesta conferma condanna a 7 anni

Fonte: repubblica bari

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Ottobre 2025
Bari // Cronaca //

BARI – È stato condannato a 24 anni di reclusione Francesco Bradascio, 49 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio dell’assicuratore Luigi Labarile, 71 anni, ucciso il 22 settembre 2023 a Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

La sentenza è stata pronunciata oggi dalla Corte d’Assise di Bari, al termine di un processo che ha ricostruito uno dei casi di cronaca più drammatici degli ultimi anni nel territorio murgiano.

Il fatto

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla pm Carla Spagnuolo, Bradascio entrò nei locali dell’agenzia assicurativa di Labarile chiedendo di poter usare il bagno. Al rifiuto del titolare — noto in paese anche per essere stato ex consigliere comunale — l’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendo ripetutamente il 71enne fino a causarne la morte.

Le prime ipotesi investigative avevano parlato di omicidio preterintenzionale, poiché sembrava che Labarile fosse deceduto in seguito a una caduta e a un trauma cranico. Tuttavia, gli approfondimenti medico-legali e le testimonianze hanno portato la Procura a riqualificare l’accusa in omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Il processo

Durante il dibattimento, l’imputato — difeso dall’avvocata Serena Baldassarre — ha sempre sostenuto di non aver avuto l’intenzione di uccidere. Ma per la Corte la dinamica dell’aggressione e l’intensità dei colpi inferti non lasciavano spazio a dubbi: Bradascio ha agito con volontà omicida.

La sentenza ha inoltre riconosciuto le provvisionali per i familiari della vittima: 50mila euro per la moglie e 30mila euro ciascuna per le due figlie, costituite parte civile con l’assistenza dell’avvocato Giovanni Moramarco.

Un paese sotto shock

Santeramo in Colle rimane scosso da un episodio che aveva suscitato sconcerto e indignazione nella comunità. Luigi Labarile era conosciuto come persona disponibile e impegnata nella vita pubblica locale. Il movente – un rifiuto banale, quello di non concedere l’uso del bagno – ha reso ancora più inspiegabile la violenza dell’aggressione.

La decisione della Corte arriva a poco più di due anni dai fatti e segna la fine del primo grado di giudizio. La difesa ha già preannunciato ricorso in appello.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.