Foggia. Loretta Lombardi si laurea in Giurisprudenza a 22 anni in soli quattro anni

Un risultato che unisce merito, impegno e orgoglio per un intero territorio. L’Università degli Studi di Foggia può vantare oggi un nuovo primato: una giovane studentessa, Loretta Lombardi, è riuscita a completare il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in soli quattro anni, conquistando il titolo accademico con 110 e lode e plauso della Commissione, all’età di appena 22 anni.

L’eccezionale traguardo, raggiunto lo scorso 22 ottobre 2025, non rappresenta soltanto una tappa personale di straordinario rilievo, ma segna anche un momento simbolico nella storia del Dipartimento di Giurisprudenza dell’UniFG: è infatti la prima volta che una studentessa conclude l’intero percorso di studi magistrale in un arco temporale così breve, mantenendo al contempo un livello di eccellenza tale da meritare la menzione speciale della Commissione di laurea.

Il valore del merito e della determinazione

«Per me – racconta Loretta Lombardi – è stato un percorso intenso, ricco di sacrifici ma anche di grandi soddisfazioni. Aver potuto vivere questa esperienza in un contesto universitario di altissimo livello come quello di Foggia è motivo di profondo orgoglio. Questo risultato dimostra che con passione, disciplina e fiducia in se stessi nulla è impossibile».

Lombardi ha preso parte al Percorso di Eccellenza, un programma riservato agli studenti più meritevoli dell’Ateneo, che offre opportunità di approfondimento, seminari dedicati e iniziative di ricerca volte a valorizzare le migliori competenze.

Un Ateneo in crescita costante

L’Università di Foggia, negli ultimi anni, si è distinta per la qualità dell’offerta formativa, l’attenzione alla ricerca e il rapporto diretto con il territorio. Dalla sua fondazione, ha saputo affermarsi come una delle realtà accademiche più dinamiche del Mezzogiorno, capace di coniugare tradizione giuridica e innovazione metodologica.

Il caso di Loretta Lombardi è un esempio concreto di come l’Ateneo foggiano sappia riconoscere e premiare il talento, sostenendo gli studenti nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi. La giovane laureata rappresenta oggi un simbolo di quella “eccellenza silenziosa” che ogni giorno cresce nei corridoi e nelle aule universitarie, frutto di impegno personale e di un contesto formativo di alto profilo.

Il traguardo di Loretta è motivo di soddisfazione anche per la comunità accademica foggiana, che vede in lei un esempio per le nuove generazioni. Il Dipartimento di Giurisprudenza, diretto da docenti di fama nazionale e impegnato in progetti di ricerca internazionali, conferma così la sua vocazione a formare professionisti preparati, consapevoli e socialmente responsabili.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato la neo dottoressa – non è soltanto mio, ma appartiene anche ai miei docenti, ai miei compagni e a tutta l’Università di Foggia. È la dimostrazione di quanto l’ambiente universitario possa incidere positivamente sulla crescita personale e culturale di uno studente. Credo che il mio percorso testimoni il valore di un Ateneo che investe realmente nei giovani e nel loro futuro».

In un periodo in cui il mondo accademico italiano è spesso chiamato a confrontarsi con la fuga di cervelli e la disillusione delle nuove generazioni, la storia di Loretta Lombardi assume un valore emblematico: un invito a credere nella formazione, nel merito e nella possibilità di costruire eccellenza anche nel Sud Italia.

Il suo successo personale diventa così un messaggio di speranza e di fiducia, rivolto a tutti gli studenti che scelgono di intraprendere un percorso universitario a Foggia: un Ateneo che, giorno dopo giorno, si conferma come una fucina di talenti e un punto di riferimento per chi crede nella cultura come strumento di riscatto e di progresso.