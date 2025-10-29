Monte Sant’Angelo (Fg) – Nuovo passo avanti per il grande progetto di ammodernamento della strada litoranea Manfredonia–Mattinata.

Con la determinazione gestionale n. 1422 del 29 ottobre 2025, il Comune di Monte Sant’Angelo ha liquidato alla ditta Edil Global S.r.l. di Formia la somma di 34.427,71 euro (IVA inclusa), a titolo di saldo per il primo stato di avanzamento lavori (SAL).

L’intervento rientra nel “Contratto d’Area di Manfredonia – 3° Protocollo Aggiuntivo (3° Modulo)”, un programma di riqualificazione infrastrutturale finanziato con fondi CIPE, mirato a potenziare la viabilità costiera del Gargano.

L’opera: collegare meglio il territorio e rilanciare il turismo

Il progetto prevede l’allargamento e la sistemazione delle strade di collegamento tra la SS 89 e la litoranea RIM 5, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la fluidità del traffico e l’accesso turistico a una delle zone più suggestive del Promontorio.

L’intervento complessivo ha un valore di oltre 1,7 milioni di euro, suddiviso in due stralci:

1° stralcio: ampliamento della strada litoranea per 1,4 milioni di euro;

2° stralcio: sistemazione del tratto Manfredonia–Mattinata da 300mila euro.

I lavori, progettati dall’architetto Domenico Tuppi di Manfredonia e approvati in più fasi dalla Giunta comunale, rappresentano un punto chiave per la connessione tra i tre Comuni del comprensorio: Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

L’intervento sostenuto dal fondo contro il caro-materiali

Il Comune di Monte Sant’Angelo ha potuto contare anche sull’accesso al fondo straordinario istituito dall’art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, pensato per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione e dell’energia.

Grazie all’istanza presentata nel luglio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto al Comune un contributo di 34.427,71 euro, poi effettivamente incassato nel luglio 2025 con la reversale n. 4144.

Una misura che ha consentito di coprire integralmente gli adeguamenti dei prezzi legati al primo SAL dei lavori.

La determinazione, firmata dal responsabile del III Settore Tecnico, Giampiero Bisceglia, conferma la regolarità amministrativa e contributiva della ditta appaltatrice, risultata in regola con INPS, INAIL e CNCE.

Il provvedimento dispone:

l’approvazione degli atti tecnici e contabili;

il prelievo della somma dal capitolo di bilancio comunale C.I. 10052.02.0731733;

la trasmissione dell’atto a Sindaco, Segretario generale e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.