Orta Nova, progetto Gipsit

Orta Nova – PRESENTATO ad Alcamo il progetto GIPSIT a favore dei giovani che coinvolge 5 Regioni della nostra penisola. Presso il Castello Conti di Modica di Alcamo è stato presentato il(Giovani Itineranti per la Protezione la Sicurezza e il Turismo). Iniziativa a favore dei giovani che partirà dalla Sicilia e coinvolgerà 5 regioni italiane, attraverso una rete di coordinamento e di comunicazione fra il mondo del volontariato e i giovani.“E’ un progetto fortemente voluto dalla Misericordia di Alcamo e questa presentazione, fatta insieme ad altri esponenti importanti di altre confraternite, tutte, si può dire, meridionali, mi riempie di orgoglio e soddisfazione” – sono le parole del Governatore della Misericordia di Alcamo,. A presentare il progetto è stata la responsabile dello stessoe l’assessore alle politiche sociali del Comune di Alcamo,Erano presenti inoltre i rappresentanti delle Misericordie di Isola Capo Rizzuto, di Orta Nova, di Roma Castel Giubileo, di Benevento, e il Presidente della Associazione ConceptIl Progetto si propone di organizzare dei gruppi di lavoro locali composti da giovani che gravitano intorno al mondo del volontariato e che prepareranno attività da svolgere sul luogo, esplorando il proprio territorio per poterlo presentare nella fase “turistica” del progetto nel rispetto della legalità e della convivenza civile.Gli enti coinvolti, rappresentativi di 5 regioni e di territori ad altro rischio criminalità, attraverso il lavoro dei giovani volontari, impegnati nella realizzazione delle attività progettuali, nell’ottica di uno scambio interculturale, interpreteranno il proprio territorio creando un nuovo modo di accogliere la carovana di giovani che viaggerà attraverso l’Italia.Infatti 25 giovani, selezionati tra quelli che parteciperanno ai lavori, viaggeranno per 10 giorni lungo l’Italia e, come nuovi Gitani liberi da tutti i pregiudizi, porteranno le loro idee, i suoni, le musiche, i colori e le sorprese lasciando il loro messaggio di partecipazione sociale ispirato ai principi della sicurezza, della protezione civile e della legalità. Il progetto utilizzerà il sito internet www.misericordialcamo.it , da cui si potrà accedere al link GIPSIT e tendenzialmente, al fine di poter mantenere i contatti quasi quotidiani tra i giovani partecipanti, tutte le risorse della rete.Redazione Stato