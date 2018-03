C.Titta: per ENPA somme inutili; da 8 a 6 assessori? Anche domani (II)

Di:

Manfredonia (II – continua) –. “Vogliamo parlare anche di una di quelle che è forse la nota più dolente del nostro Bilancio? Ovvero della cifra esorbitante che viene sborsata per far fronte alla spesa necessaria allaAdesso si dice: ‘La lotta al randagismo e la riduzione dei costi sopportati dal Comune rappresentano l’obiettivo fondamentale da perseguire’. Sì, bella questa! Si chiude la stalla dopo che i buoi sono fuggiti! Ma che cosa si è fatto dal 2005/2006, cioè dall’anno di entrata in vigore della convenzione tra il Comune di Manfredonia e l’, stipulata per fronteggiare, appunto, il fenomeno del randagismo, per il quale già all’epoca era stato programmato un piano di rientro delle presenze canine a n.120 unità, e che non ha visto negli anni successivi, a mio avviso, l’assunzione di nessun tipo di soluzione o di qualsiasi altro strumento o atto realmente idoneo a fronteggiare e contenere tale fenomeno, figuriamoci di ridurlo!Lo ripeto, per colpa di questa mancanza d’azione politica volta alla riduzione di tale fenomeno”.

“Verrebbe da dire che i cani randagi a Manfredonia valgono più delle persone, visto che se si fosse intervenuto per tempo e con determinazione questo fenomeno sarebbe stato contrastato (…) con quelle stesse somme avremmo potuto aiutare numerosissime persone, centinaia e centinaia di concittadini (..) se solo avessimo adottato dall’inizio del mandato una seria politica volta al contrasto, contenimento e riduzione del fenomeno del randagismo, magari portando il numero dell’attuale popolazione canina da 360 ad almeno la metà, dunque a circa 180 unità. Come? E’ chiaro, il problema va indagato, esaminato, studiato; avremmo potuto ricorrere prima e meglio a politiche di sterilizzazione; avremmo potuto promuovere prima e meglio l’adozione dei cani da parte di privati, attraverso, per esempio, il ricorso anche a strumenti d’incentivazione all’adozione”.

6). RIDUZIONE ASSESSORI? PROCEDIAMO IMMEDIATAMENTE. “Una proposta che faccio mia e non so se qualche altro consigliere vorrà aderirvi: procediamo immediatamente alla riduzione del numero degli assessori da 8 a 6, visto che comunque la nuova legge c’imporrà per il prossimo mandato questa riduzione, tanto vale cominciare a sperimentarla fin d’ora. Realizzeremmo così, fin da subito, un risparmio di spesa per le casse comunali di circa 100/110.000 euro per il prossimo anno e mezzo, di qui alla fine del mandato”.

7). MERCATO ITTICO – “Gestione Mercato Ittico del Comune: tra le mani una Ferrari che abbiamo reso più lenta di una 500. Ci sono blocchi che devono essere eliminati, altrimenti il Mercato resterà sempre un carrozzone anche nell’immaginario di quei privati che fossero eventualmente interessati ad una sua gestione diretta, ma che non si presenteranno mai a nessuna gara per il suo affidamento fintanto che resisteranno queste situazioni!)”.

8). CONSULENZE ESTERNE. “In tema di spese superflue, perché non si evita il ricorso a quelle consulenze esterne che potrebbero essere ormai superflue (..) soprattutto, oggi, che con l’assunzione diretta da parte del nostro Comune di 6 nuovi tecnici si è sopperito a quella mancanza di professionalità a cui si era cercato di far fronte con l’assunzioni dei detti consulenti esterni”.

9). TRE FIAMMELLE, MENSA: BASTA CON LA PROROGA DEGLI APPALTI. “Come pure, caro Assessore al Bilancio, dovremmo finirla di prorogare di continuo appalti per servizi di pulizia, preparazione e distribuzione pasti, per il trasporto ecc., svilendo continuamente le regole della libera concorrenza che operano anche in questi settori, e dal rispetto delle quali potremmo, invece, far derivare costi dei servizi appaltati dal Comune decisamente inferiori rispetto a quelli che continuiamo a sostenere durante le proroghe, e dunque con conseguente riduzione anche della relativa spesa, senza voler entrare nel merito poi della legittimità o meno di talune di queste proroghe”.

10). IL FUTURO. OLTRE LA MENTE UTILIZZARE ANCHE IL CUORE. “Il mio partito vi domanda di fare uno sforzo comune, quello di amministrare questa città oltre che con la mente, oltre che con le vostre singole capacità professionali, oltre che con le competenze e le conoscenze di ognuno di voi, anche e soprattutto con il cuore”. “Per questo, e concludo, ritengo che questo bilancio, così come sono state impegnate talune sue somme, avrebbe richiesto una correzione energica e drastica che purtroppo non potrà più avvenire e che spero avvenga almeno nel prossimo anno, allorquando, mi auguro, potremo per tempo deliberare l’approvazione di una bilancio preventivo che sia strutturato finalmente tenendo conto di tutte le contestazioni e di tutti i suggerimenti da me avanzati e formalizzati all’interno di questa discussione”. Contestazioni e proposte che voglio sperare verranno condivise anche dagli altri consiglieri comunali che interverranno dopo di me”, scrive nella sua lunga relazione il capogruppo IdV del Comune C.Titta.

