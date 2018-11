Bimbo iperattivo, compagni cambiano aula

Di:

(ANSA) – BARI, 29 NOV – “Il bambino avrà una classe adatta a lui: le risorse professionali ci sono e pensiamo che entro lunedì avremo risolto la situazione”. Lo assicura la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari, Giuseppina Lotito, intervenendo sul caso del bambino con disturbo del deficit dell’attenzione e dell’iperattività (sindrome Adhd) che lunedì scorso è rientrato nella sua scuola a Bari, e ha scoperto che i suoi compagni di seconda elementare avevano chiesto tutti di cambiare aula o scuola.

I genitori degli altri bambini avrebbero paura che il piccolo con Adhd possa far del male ai loro figli, e che il suo disturbo possa costringere a un rallentamento della didattica. La mamma riferisce che suo figlio ha diritto al sostegno che però comincerà nel prossimo mese. “Le risorse professionali sono state date dal primo giorno – sottolinea all’ANSA Lotito – risorse per far sì che in tutte le 40 ore in cui il bambino è a scuola abbia un adulto che lo supporti.

Curiamo 6.200 alunni diversamente abili”.