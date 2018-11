Gdf sequestra 11 tonnellate di hashish

La motovedetta 'Fezzan' - ex unità della Guardia di finanza, classe Corrubia - con a bordo equipaggio della Guardia Costiera libica in una foto diffusa il 21 ottobre 2018. La motovedetta, fanno sapere dal Viminale, era partita lunedì scorso da Gaeta, dove l'equipaggio libico aveva seguito un corso di addestramento specifico di 15 giorni. Si tratta della prima delle due motovedette da 27 metri di cui è stata stabilita la cessione da Roma a Tripoli. ANSA/ UFFICIO STAMPA ++HO -NO SALES EDITORIAL USE ONLY++