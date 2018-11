Giunta approva il progetto “Carnevale di Manfredonia 2018-2020”

Di:

Manfredonia, 29 novembre 2018. Con recente atto, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il progetto “Carnevale di Manfredonia 2018-2020”, da realizzarsi anche per le annualità 2019-2020 avvalendosi dell’Agenzia del turismo, società consortile partecipata da questo Ente al 51%.

E’ stato deliberato di partecipare al Bando del Ministero dei beni e delle attività culturali per l’ammissione ai contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali Storici, per “valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori” ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo l, comma 329, legge n. 205, del 27 dicembre 2017 e, contestualmente, sono state fornite le modalità applicative del predetto decreto;

Di concedere all’Agenzia del Turismo, per il coordinamento e la realizzazione dell’Edizione 2018 del Carnevale di Manfredonia per conto di questo Ente, un contributo per la copertura, anche parziale, del disavanzo accertato condizionato al finanziamento della proposta progettuale, da candidare al bando di cui al Decreto Generale della Direzione Generale Turismo Rep. n. 1256 del 31 luglio 2018.

n183 del 28092018

