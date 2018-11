Incidente sulla SS 100 “Gioia del Colle”, 1 morto 2 feriti

Di:

Bari, 29 novembre 2018. Sulla strada statale 100 “di Gioia del Colle” si registrano rallentamenti in seguito ad un incidente avvenuto al km 60,200, in località Mottola (TA).

Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione, una persona è deceduta e altre due sono rimaste ferite.