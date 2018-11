Sede M5S Foggia, La Riccia “Dissentire è sempre un atto rivoluzionario”

Di:

Foggia. ”Novelli Parlamentari venuti dal nulla che parlano di Rivoluzione Culturale, devono sapere che Dissentire e’ dire NO, e’ sempre un Atto Rivoluzionario. Le scritte alla sede del #BLOG ( ex #M5S ) dei Dimaiani di Foggia, sono il risultato del Tradimento Valoriale e Programmatico che si sta consumando ai danni dei cittadini.

Non ammettere questo da parte di novelli Parlamentari ( che io reputo inadatti perché’ non hanno cultura politica ) e’ sviare l’attenzione in maniera incosciente……A volte e’ meglio tacere che dire stupidaggini ( con comunicati stampa senza senso ) per giustificare cose che sono sotto gli occhi di tutti. Evitassero i comunicati stampa infarciti di ipocrisia….lo dico solo nel loro interesse.

Sono profondamente amareggiato per l’accaduto. Io pero lo avevo messo gia’ in cantiere che poteva succedere qualcosa, perché’ se tradisci il tuo elettorato in questa maniera qualche reazione dai cittadini, dovrai aspettartela prima o poi. E’ successa al PD in varie parti d’italia per aver tradito il popolo, sta succedendo al #BLOG ( ex M5S ) perche’ ogni giorno Tradisce i valori per cui e’ nato.

Le elezioni di Foggia citta del 2019, con l’accaduto non c’entrano assolutamente niente.

La cosa e’ molto piu’ profonda di quello che appare, ed e’ lo scollamento di parte del popolo che aveva creduto alle promesse del Blog, non mantenute sulle questioni ILVA , TAP e forse TAV, solo per citarne alcuni, quelli piu’ evidenti. Il partito di Di Maio sta ripercorrendo esattamente quello fatto dal PD, sia in termini di tradimento, sia in termini di articolazione della Classe dirigente (potentati locali porta voti ) Al momento risultano speculari l’uno con l’altro. Con i Dimaiani che vorrebbero coprire lo spazio politico a Sinistra, anche perché a Destra con Salvini al 32%, non ce’ spazio. In tutto questo, dissentire e’ dire NO, e’ un atto Rivoluzionario quando i cittadini non solo non vengono ascoltati, ma vengono anche traditi e presi in giro. Comunque quello che hanno scritto sulle serrande della sede dei Dimaiani di Foggia e’ TUTTO VERO !!! Le scritte dicono la Verita’…!! Chi semina Vento Raccoglie sempre Tempesta….e’ sempre solo una questione di tempo”.

(Nota stampa a cura di Luigi La Riccia)