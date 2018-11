Di:

Non ha minacciato l’imprenditore turistico che no­leggia gommoni, per fargli assu­mere un suo conoscente e licen­ziare un dipendente, in quanto fu la stessa parte offesa a offrire di propria iniziativa quel lavoro. Si è difeso così davanti al gip nell’in­terrogatorio di garanzia Danilo Pietro Della Malva, 32 anni, viestano, arrestato sabato dai cara­binieri per estorsione su ordinan­za cautelare firmata dal gip del Tribunale di Foggia. Il provvedi­mento di cattura a Della Malva è stato notificato nel carcere di Trani: il garganico è detenuto dal 5 maggio perché accusato nell’in­chiesta «In nome del padre» di de­tenzione illegale di armi e d’aver cercato di aiutare due detenuti del carcere di Foggia a evadere.

Fonte http://www.ondaradio.info/index.php/notizie/cronaca/item/62453-vieste-non-sono-un-estorsore-della-malva-si-difende-nega-di-aver-minacciato-l-imprenditore-la-difesa-ne-chiede-la-scarcerazione?fbclid=IwAR3qKxljfMisOB5-8s6pVlffxH6qICVuyQ8XR8mEbu-EZbqjEPEwa1VEPHQ