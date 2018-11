XXII Mostra del Presepio di Manfredonia

Di:

“Natale è la festa della luce, una luce che non si spegne” così ci scriveva il compianto Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo Mons. Michele Castoro nel tradizionale messaggio di benedizione per il Natale 2012. Nel corso degli anni Mons. Castoro ha sempre incoraggiato l’opera della nostra Associazione e sempre ricordava l’importanza di allestire il presepe “in ogni casa, in ogni scuola, in ogni ambiente”, come l’incantato (personaggio tipico del presepe napoletano) ci ricordava che tutti si fermano “davanti alla capanna per contemplare quel bambino, il Figlio di Dio, diventato uomo per noi, per comunicarci un amore smisurato, per strapparci alle forze del male, per farci conoscere una vita nuova”. Non potevamo non dedicare la XXII Mostra del Presepio alla sua memoria, il nostro umile modo per ricordarlo e dirgli ancora: Grazie Eccellenza!

Come da tradizione la Mostra giunta alla sua ventiduesima edizione organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia sarà inaugurata l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione nella nuova location del centralissimo Corso Manfredi 55 alla presenza delle autorità civili e religiose, la benedizione ed il taglio del nastro saranno preceduti alle ore 16:30 dall’esibizione del coro natalizio dei ragazzi dell’Associazione SS. Redentore nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria del Carmine.

L’esposizione che si avvale del patrocinio della Città di Manfredonia, dell’Agenzia del Turismo e del Presidente del Consiglio Regionale della Puglia con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia resterà aperta dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 con i seguenti orari: feriali dalle 18 alle 20,30, festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 18 alle 21. È possibile concordare con gli organizzatori visite fuori orario di gruppi o scolaresche.

La mostra ospita oltre venti opere artigianali, tra cui una grande opera realizzata durante l’ultimo corso di presepismo. I presepi sono caratterizzati da diversi materiali e ambientazioni in vari stili, come quello napoletano, popolare o storico-palestinese. Novità di quest’anno l’esposizione di opere di semplici amatori del presepe e dei cartelloni realizzati dai bambini delle quarte e quinte delle scuole primarie cittadine per il concorso “Insieme intorno al presepe” dove saranno gli stessi visitatori a decretare il vincitore.

Domenica 16 dicembre alle ore 9:30 sempre presso la Chiesa di Santa Maria del Carmine l’Associazione parteciperà alla tradizionale celebrazione Eucaristica con la benedizione “del bambinello”. Mentre Domenica 6 gennaio 2019 alle ore 17:30 presso la Sede della Mostra di Corso Manfredi 55 avverrà la premiazione dei vincitori della sesta edizione del concorso “Il Presepe più bello” (riservato a parrocchie, scuole e privati) e della prima edizione del concorso “Insieme intorno al Presepe” (riservato alle classi quarte e quinte della scuola primaria).

