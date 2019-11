Addetto AQP cade in un pozzo, ferito ma messo in salvo da VV.FF. Manfredonia

, 29 novembre 2019. Un addetto dell’Acquedotto Pugliese è caduto accidentalmente all’interno di un pozzo di manutenzione, dove sono presenti dei macchinari dello stesso Acquedotto.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio in una zona centrale a San Giovanni Rotondo.

Intervenuti sul posto gli operatori dei Vigili del Fuoco di Manfredonia, i sanitari del 118, altri addetti dell’Acquedotto Pugliese, i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo e agenti della Polizia locale.

L’uomo, con non poche difficoltà, è stato estratto dal pozzo dai vigili del fuoco. Da raccolta dati, risultano ferite ad una gamba e alla schiena. Non è in pericolo di vita.

L’addetto dell’AQP è stato portato in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza.