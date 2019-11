. Nel pomeriggio e nella serata di ieri, gli Agenti delle Volanti hanno rinvenuto in una strada di periferia una Fiat 500 L, asportata due giorni addietro. Inoltre, sono intervenuti presso una struttura dell’A.S.L. di Foggia dove una donna, di 60 anni, si era recata in quanto lamentava di avere subito un’aggressione.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che l’evento è maturato in un contesto domestico ad opera di un familiare con riferiti problemi comportamentali. Gli operatori della Polizia di Stato hanno attivato uno specifico protocollo operativo previsto per siffatti casi e la donna, che non presentava lesioni evidenti, ha ricevuto un supporto psicologico dalla struttura sanitaria ed è stata assistita dalla figlia che si è resa disponibile ad accoglierla nella sua abitazione.