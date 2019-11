Foggia Film Festival: cerimonia di premiazione con Marit Nissen

ultima giornata del. A presenziare alla cerimonia conclusiva della nona edizione della kermesse

Gianmarco Saurino è un attore. Nato a Foggia il 12 dicembre 1992, frequenta il laboratorio sperimentale del Teatro Limoni di Foggia, per poi trasferirsi a Roma dove si diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Inizia la sua carriera a teatro e nel 2015 debutta in televisione con la serie televisiva Questo è il mio paese, con Violante Placido. Il successo però arriva quando interpreta il giovane e affascinante avvocato nella serie televisiva Che Dio ci aiuti, con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Nel 2017 recita nella miniserie televisiva C’era una volta Studio Uno, accanto ad Alessandra Mastronardi e Diana Del Bufalo. L’anno seguente interpreta Massimo nella serie televisiva Non dirlo al mio capo, con protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.

Marit Nissen è un attrice e doppiatrice. Nata in Germania, vive e lavora in Italia da molti anni. I suoi esordi a Roma la vedono lavorare in teatro, diretta da Nino Manfredi e affiancata dall’attore e suo futuro marito Paolo Sassanelli nello spettacolo Viva gli sposi, attività cui associa la frequentazione dell’Accademia nazionale d’arte drammatica. Successivamente recita in diverse fiction, tra cui Donna detective nel 2007, Provaci ancora prof! e Il commissario Manara, entrambi ancora nel 2007, L’ispettore Coliandro e Capri nel 2008 e la miniserie Il mostro di Firenze nel 2009. Nel 2011 entra in pianta stabile nel cast della soap opera di Canale 5, CentoVetrine. Nel cinema ha preso parte a film come C’era un cinese in coma di Carlo Verdone (2000), Un viaggio chiamato amore di Michele Placido (2002), Non ti muovere di Sergio Castellitto (2004), Caterina va in città di Paolo Virzì (2003), …e se domani di Giovanni Laparola (2007) e L’amore non basta (2008) per la regia di Stefano Chiantini. Parallelamente all’attività di attrice, si cimenta anche con il doppiaggio, prestando la propria voce ad attrici quali Cate Blanchett.

Entrambi gli ospiti interverranno nell’ambito di Lezioni di Cinema.

Interessante anche le opere in competizione, in calendario per l’ultimo giorno della kermesse.

Appuntamento alle ore 9,30 con la proiezione di cortometraggi tematici nell’ambito di Educational Movies. A seguire, alle ore 10,30 il lungometraggio in concorso, “IL DIARIO DI CARMELA” di Vincenzo Caiazzo.

Nel pomeriggio, si ricomincia con la proiezione della sezione collaterale, Filmmakers Showcase: “MOSKITO BEACH” di Umberto Mentana, “CRUELTY FREE” regia di Alessia Roberta Scopece.

Per la sezione documentari, fuori concorso “TRAMONTO A MEZZOGIORNO” regia di Umberto Rey.

Alle 21,30 la cerimonia di premiazione: interveranno Marit Nissen, presidente di giuria, Gianmarco Saurino, attore; saranno annunciati i vincitori delle sezioni in concorso Future Films, Documentaries, Short Movies, University e High School.

Previsti, durante le proiezioni, gli interventi di registi e attori.

Per approfondire il programma del festival e le schede dei film: www.foggiafilmfestival.it.

Student Film Festival è un’iniziativa sostenuta e realizzata con Apulia Film Commission, finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia 2019-2020”, a valere su risorse FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia.

ll Foggia Film Festival è sostenuto, promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia ‘La Bottega dell’Attore’ e Assessorato Cultura Città di Foggia, in collaborazione con Mediafarm e Apulia Digital Maker, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Partners FFF 2019: Coop Alleanza 3.0 e Rosso Gargano.