Il segretario particolare del presidente del Senato è di Manfredonia

Non è il suo portavoce e nemmeno il suo addetto stampa. Eppure c’è sempre, un passo dietro a lei o un passo di lato. E si vede:, segretario particolare della presidente, è la nuova star mediatica del Senato. Pugliese di Manfredonia, 36 anni, il suo curriculum Linkedin si limita a descriverlo come “” per un partito politico. Il partito era, naturalmente,. Arruolato subito nel gabinetto guidato dall’ex ministro, al Senato il ragazzo si è ritagliato un ruolo di primo piano dopo la partenza di Anna Laura Bussa, la quarta (e ultima, per il momento) portavoce della Casellati.

Congedati Massimo Perrino e Antonio Bettanini, dileguatosi Maurizio Caprara, ex portavoce di Giorgio Napolitano al Quirinale, e dimissionaria la Bussa, già capo del servizio politico dell’Ansa, il ruolo di portavoce è scoperto da giugno. E da semplice Personal Secretary della presidente (ma così fidato, sia chiaro, da essere l’unico dello staff a venire immortalato al fianco della signora e del consorte durante l’udienza privata concessa da Papa Francesco il 14 gennaio), Fortunato ne è diventato presto il principale consigliere mediatico e l’accompagnatore di fiducia.

Il sito del Senato testimonia pubblicamente la sua ascesa: dagli Emirati Arabi al Senato francese, da Venezia allagata alla Giornata del motociclismo storico, non c’è più grande occasione o viaggio in cui il nostro non compaia subito dietro, proprio di fianco e talvolta addirittura davanti alla presidente. (Fonte lanotiziagiornale.it)

Fonte immagine: Twitter