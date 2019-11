Manfredonia, “Gruppo di giovani bloccano auto in via Gargano, calci a portiere autobus”

Inciviltà gruppo di giovani a Manfredonia, una segnalazione di un cittadino

“Egregia redazione di StatoQuotidiano, volevo segnalare uno spiacevole episodio accaduto nella città di Manfredonia in data 28 novembre 2019.

Purtroppo sono stato testimone di un caso eclatante di maleducazione e scarso senso civico da parte di un gruppo di adolescenti.

I fatti

Erano circa le 21.00, quando seduto nella mia auto parcheggiata di fronte alla chiesa San Michele, notavo un gruppo di ragazzi giocare e divertirsi come solo oggi sanno fare.

Hanno iniziato a correre e fermare il traffico lungo la trafficata via adiacente alla stessa, via Gargano. Uscivano all’improvviso da dietro le auto in sosta e le facevano fermare inveendo contro gli autisti spaventati. Dopo poco, ha avuto la sfortuna di transitare un autobus che alla vista di uno dei ragazzini, prontamente ha fermato il mezzo, per evitare il peggio.

Di li a poco un’altro ragazzo si è posto sulla fiancata del Pullman, iniziando a dare ripetutamente i calci contro la portiera. L’autista, con l’autobus, ormai fermo ed il traffico bloccato dietro di lui, apriva la portiera automatica e cercava di capire cosa fosse accaduto.

Indifferenza e risate

Il furbetto, immediatamente si copriva il capo con il cappuccio della felpa e si nascondeva dietro un altro mezzo parcheggiato per non essere visto. La cosa che però ha suscitato in me più rabbia è stata l’indifferenza di chi era presente e le risate, compiaciute dei suoi amichetti ed amichette.

Vorrei concludere con una semplice osservazione. Cosa avrebbe potuto e/ o dovuto fare uno che assiste ad una scena come questa? Avrebbe dovuto farsi sentire e rimproverare oppure fargli notare che il loro modo di divertirsi sarebbe potuto finire in modo molto più tragico?

Immagino già le risposte che i baldi giovanotti avrebbero dato al malcapitato passante, come immagino anche la reazione dei loro genitori qualora fossero stati messi al corrente del comportamento dei loro figli…..’sono ragazzi lasciateli giocare!'”.