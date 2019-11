“Marcella” al teatro Giordano e l’eterna favola di Cenerentola

Al Teatro U. Giordano di Foggia è stata allestita un’opera del compositore foggiano cui è intitolato il Teatro:

Il nome è quello della protagonista che in tre atti lirici vede la disperazione, la realizzazione del sogno d’amore perfetto e poi l’amaro conto con la realtà. La ragazza, infatti, è in difficoltà e senza mezzi; le signore ricche hanno l’abitudine di trascorrere mesi nelle loro seconde case e il lavoro per le ragazze povere in città viene a mancare di netto. Come in Filumena Marturano, un’amica “le dice così e così e così”, che basta poco per guadagnare. La giovane si presenta in un locale equivoco ma non ce la fa a intraprendere una carriera in contrasto con il suo animo profondamente onesto. Viene irrisa dai frequentatori e salvata dalle molestie del gruppo da un gentiluomo. E’ il principe ereditario in incognito. Nasce l’amore senza che lei sappia chi è il suo salvatore. Poi, di fronte al Paese che reclama la presenza dell’erede al Trono, la ragazza, una volta messa al corrente della verità, trova il coraggio per entrambi di porre fine ad una storia che appare impossibile da vivere per sempre.

L’abbandono allo stesso sogno

Il motivo di tante storie simili: Cenerentola per i bambini, Pretty Woman per gli adulti, La Traviata ancora per gli adulti. Degne o no, queste donne rivelano l’abbandono ad uno stesso sogno, quello di poter cambiare le condizioni della loro vita.

Marcella non è una prostituta ma neppure per lei è possibile il sogno. “Voglio la favola” dice una splendida Julia Roberts a Richard Gere pensoso di fronte all’idea di poter sposare una escort. E la purezza dell’animo, che non necessariamente deve coincidere con quella del corpo, premia una ragazza che vuole comunque cambiare il suo destino, qualunque decisione prenda lui. Julia Roberts regala un Lieto Fine a noi adulti. Cenerentola regala un Lieto Fine ai bambini; essi devono infatti conoscere i problemi della vita: un cattivo rapporto con la Madre, la morte del Padre come protezione, la cattiveria del piccolo mondo, la natura come unico conforto; ma ai bambini il dolore deve essere presentato e in qualche modo spiegato per gradi, non si può far vedere subito che non sempre Cenerentola viene premiata.

Una storia semplice

“E’ una storia semplice” commentava ieri sera uno spettatore all’uscita dal Teatro, dove con semplice si intendeva facile da comprendere. Vero. La trama è essenziale, si segue ad occhi chiusi; nessun ragionamento astratto; molta poesia nelle arie e nei dialoghi, ma con una sintesi efficace dal punto di vista del messaggio. Come le fiabe e le favole: stringate, ordinate nei tempi degli avvenimenti, non complicate ma di grande impatto emotivo ed educativo.

Marcella non è una escort, si diceva. E non muore come Violetta di Verdi, quasi a pagare il suo debito verso la società. Marcella è una ragazza di sani principi, in un mondo dove regna la povertà, e dove lei sa scegliere quello che è giusto per il suo carattere. Il premio è l’amore disinteressato che dà e che riceve. Ma il premio è anche una forza nuova, quasi femminista, quasi da Nora di Casa di bambola, la capacità cioè di capire la realtà in cui vive. La capacità di crescere e maturare al punto da rinunciare alla propria soddisfazione, quando le viene proposta, comunque, anche in futuro, una sistemazione con il suo amato; e sceglie il Principio di Realtà, l’accettazione adulta e consapevole non di un destino che incombe su di lei ma una realtà che lei stessa sceglie e plasma e adatta a se stessa.

La complessità della vita al femminile

Una femminista ante litteram. Che appare sulla scena nel 1907. Ad inizio del Novecento. Insieme a tanti altri testi – non necessariamente in musica – nei quali Autori di grandissima sensibilità rendono chiare nelle loro opere la complessità della vita al femminile, in una società dove l’unica garanzia era – e lo è ancora – la protezione dell’uomo. Un romanzo per tutti? “L’esclusa” di Pirandello, il meno noto dei suoi romanzi ma non il meno bello. Si comincia ad indagare l’animo umano e si parte dall’animo femminile che, più di quello maschile, soffriva e soffre i condizionamenti di una società molto rigida in fatto di gerarchie sociali e di comportamenti e di etichetta. Un mondo in cui la Borghesia si apparenta nelle regole rigidissime alla grande Aristrocrazia. La borghesia, cioè Noi, con tutte le nostre regole scritte e non scritte sui comportamenti; e quelle non scritte, di regole, risultano spesso più vincolanti di quelle del codice stradale.

I romanzi rosa

Troppo semplice la trama, si diceva. Come nei romanzi rosa, che erano di fatto prevedibili e non sono mai stati considerati vera letteratura. Ma il ruolo che i romanzi rosa hanno avuto nel formare la consapevolezza della dignità della donna è impagabile. Trame facili nelle quali immedesimarsi e in tempi di scuola non aperta a tutti trovare saggi e nuovi insegnamenti di vita. Ciò che rende tutte queste trame abbastanza simili non dà particolare fastidio: come negare infatti che la vita della città è irta di pericoli e che spesso il rifugio in campagna (dove Marcella e Gorgio vivono la loro breve felicità, come Violetta e il suo innamorato) a contatto con la natura è l’unico modo per riappropriarsi di una vita sincera e senza finzioni? La contrapposizione città-campagna esiste da sempre nelle opere d’arte. E in questi tempi in cui la natura si ribella alla superbia dell’uomo non ci fa male ricordarci quanto essa possa essere anche benefica se noi la rispettiamo e ne viviamo i cicli, a stretto contatto con lei e non contro di lei. I nostri antenati parlavano di idillio e di elegia nella letteratura: canti nostalgici, che parlavano di amori perduti, che la Natura contribuiva a sopportare. E idilli è uno dei nomi con cui quest’opera è conosciuta.

La musica accompagna con dolcissime melodie i momenti più delicati della vicenda narrata.E si è felici di ascoltare Giordano nel “suo” Teatro. Oggi, nel 2019, come nella prima metà del Novecento, quando l’opera era rappresentata nei più grandi teatri. Un figlio di cui essere fieri, foggiano come tutti noi.