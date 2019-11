Miranda riunisce quelli che non fuggono ma restano a Foggia

L’Associazione Qualità della vita compie 15 anni e il presidentene riunisce oltre 20 in una sala Rosa affollata. “Stop alla fuga dei cervelli” è il tema, quelli che hanno deciso di restare a Foggia spiegano il perché della scelta, raccontano la loro storia o cosa li abbia spinti a ritornare.

La storia illustre

Un progetto ambizioso che si è realizzato, quello di Miranda, se non altro perché le numerose realtà cittadine, humus delle varie attività che si svolgono, si sono incontrate oltre i canali istituzionali per scambiarsi idee e motivazioni e dare una prova numericamente rilevante. Fare rete perché “l’associazione è di stimolo, individua il problema e collabora per cercare di risolverli”. Il punto di partenza è “questa terra benedetta da Dio, con i suoi valori artistici, storici, con le eccellenze gastronomiche, il turismo, l’ illustre di Federico II, gli uomini che si sono distinti”. Miranda nomina di chi ha progettato l’Amerigo Vespucci, Francesco Rotundi, Donato Menichella, che è stato direttore della Banca d’Italia.

Su questo terreno fertile di opere, uomini e valori, le parole di Concetta Soragnese euro-progettista:“Ho studiato all’estero con una tesi in relazioni internazionali, ho vissuto e ho lavorato a Bruxelles, ho girato il mondo e sono tornata nella mia terra perché chi non la onora non onora se stesso. All’estero l’europrogettazione si studia a scuola, in Italia no”. Uno dei suoi primi apporti alla città di Foggia è stata la formazione su progetti europei di 27 studenti universitari. “Siamo una terra vergine di proposte con tanto materiale con cui e su cui si può lavorare utilizzando le risorse”.

Il sud e il nord

Fabio Daniele è presidente provinciale e regionale di Fism, la federazione italiana scuole materne.“Ho iniziato a 23 anni con 3mila euro, oggi abbiamo una struttura educativa, un immobile di proprietà e diamo lavoro a 18 persone. Il sogno, il progetto, è che viva oltre i suoi soci fondatori”. La discussione si è poi indirizzata – molto polemicamente, verso il rapporto fra nord e sud come da dopo l’Unità d’Italia- “sui 2 milioni di ragazzi che in 15 anni hanno lasciato il Mezzogiorno. Dicono che noi siamo spreconi e incapaci? Noi abbiamo bisogno di strade, aeroporti, i nostri prodotti impiegano due giorni da Lecce a Milano”.

“Stasera comincia un sentiero”

Vincenzo Affatato presiede l’associazione ‘Straordinariamente abili’ ed è vicepresidente de ‘L’isola che c’è‘. “Fuga dei cervelli perché c’è disoccupazione, un’ economia stagnante, illegalità, io sono l’unico dei miei amici che è rimasto qui. Credo in una terra in cui si semina anche se arida. Noi nel giro di sette anni abbiamo dato lavoro a più d 40 giovani, chi calpesta un filo d’erba crea un sentiero, che è quello di stasera”.

Loreta Ricotta dell’associazione Il Cigno, è stata scossa nella sua attività di estetista da “una grave perdita in famiglia. Mi sono specializzata in estetica oncologica, hanno sfilato al Giordano alcune donne che io “coccolo”, di cui curo l’aspetto di sé. Rosaria Prencipe festeggia 10 anni di Conart “Abbiamo lottato per l’illuminazione, per le strade, per i rifiuti, per i rifiuti speciali in questi anni, da una sala di 200mq a Villaggio Artigiani ogni sabato rianimiamo una zona che rimane deserta dal venerdì: musica, teatro, letture. Io sono rimasta qui, i miei figli sono a Londra, non ce l’abbiamo fatta a convincerli”.

Nel suo intervento, e osservando i tanti intervenuti, ha commentato Salvatore De Martino: “Stasera qui vedo una Foggia positiva e propositiva che unisce imprenditori, mondo del commercio, dello sport, del terzo settore”. Lui ha cominciato con un comitato civico nel quartiere Candelaro, solo 5 persone 15 anni fa, oggi sono associazione “Gente di Foggia” con varie sedi in città.

Carolina Spagnoli, presidente di Kiwanis Club Federico II Foggia, si occupa di adolescenti, giovani e infanzia: “A dicembre presso l’Opera San Michele, organizzeremo un incontro sul bullismo e sulle baby gang anche perché qui si sono verificati dagli episodi del genere, è aperto anche ai genitori se vogliono partecipare. La nostra attività riguarda i giovani, il futuro”.