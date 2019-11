Natale in Puglia, ecco un albero con grappoli di pomodori Regina

.È l’idea creativa, tutta made in Pugliapromozione, dalla ideazione alla progettazione e realizzazione, per la campagna “La Puglia che non ti aspetti anche a Natale”.

Una campagna di comunicazione nata per raccontare il Natale, per riflettere, sorridere e commuovere, invitando a conoscere la Puglia anche d’inverno, con i suoi tanti eventi, tutti da scoprire in questo periodo, presenti su https://www.viaggiareinpuglia.it/cam/17/it/Natale-in-Puglia inseriti dagli organizzatori sul territorio.

La Puglia che non ti aspetti è lo slogan dominante, presente nell’attuale campagna turistica di Pugliapromozione, declinato questa volta nella campagna di Natale.

“La bellezza della Puglia, famosa soprattutto come meta turistica estiva, affascina tutto l’anno e si può “gustare” anche a Natale – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – Con questa campagna vogliamo rivelare ed invitare a scoprire il lato inesplorato della Puglia in inverno, e in particolare nel periodo natalizio, un’occasione per conoscere luoghi, eventi e tradizioni che non ti aspetti, in linea con gli obiettivi strategici del piano Puglia365. E sul portale viaggiareinpuglia è possibile scoprire oltre cento eventi e attività che si possono vivere in Puglia durante il periodo natalizio”.

La ‘nzerta (deriva dal Latino “sertum”, ghirlanda, corona, che con l’aggiunta del prefisso “in” diventa, quindi “insertum”, e poi ‘nzerta) che forma un albero di Natale, ideata come visual per la campagna, svela l’uso invernale, che pochi conoscono, del pomodoro, frutto identificato come estivo, e diventa metafora di una Puglia da scoprire anche d’inverno, nel periodo natalizio, per condire, colorare e abbellire le ricette tipiche. Infatti, il suo gusto esplode d’estate, ma si conserva durante tutto l’inverno e si gusta anche a Natale.

“Il Natale è bello. La mamma preparava le pettole e noi piccolini tutti ad aspettare la sera per friggerle insieme alle cartellate. I nostri genitori, i nostri nonni, per caso, hanno coltivato delle piante e le hanno messe sull’albero e hanno visto che questo pomodoro, d’inverno, stava ancora bello intatto. Visto che hanno questa coroncina sul pomodoro, gli hanno dato il nome “pomodoro della regina”. A Natale si staccavano dal soffitto e si portavano ai mercati. Questa è una tradizione che insegniamo anche ai nipoti, mentre giocano, imparano”.

A parlare è una signora pugliese intervistata per il video della Campagna Natale 2019, totalmente ideata da Pugliapromozione. Il messaggio viene declinato e raccontato attraverso la tradizione e l’artigianalità, racchiuse nelle mani, nel racconto e nel sorriso della signora che, in un’atmosfera fiabesca e romantica, rievoca i ricordi da bambina e l’amore con cui si tramanda di generazione in generazione questo metodo di conservazione dei pomodori. Mani laboriose, instancabili, che raccontano vissuti, storie, memorie e tradizioni, accarezzando pomodori. Il video di Natale ci fa vivere queste emozioni come se fosse una favola raccontata da una nonna ai suoi nipoti. facebook.com/watch/?v=958845631158515

“La campagna verrà declinata, in diversi formati, su tutti i canali social dell’agenzia, a partire dagli account WeAreinPuglia – afferma Luca Scandale, Dirigente della Pianificazione strategica di Pugliapromozione - Il racconto del Natale, poi, continuerà con video e foto, che l’agenzia stessa produrrà o raccoglierà dall’interazione con la community. Come sempre, infine, gli account Puglia Events saranno dedicati a comunicare gli eventi del periodo natalizio. Oltre che in Homepage, la campagna indirizzerà alla Landing page natale.viaggiareinpuglia.it, aggregatore dell’offerta turistica e culturale pugliese, contenitore di tutti gli elementi provenienti dagli operatori. Racchiude più di 100 eventi e attività a cui si può assistere e partecipare nel periodo natalizio, con la possibilità di filtrare i risultati e individuare rapidamente ciò che è di proprio interesse”.