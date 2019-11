“Nell’area ex Enichem ora puo’ ripartire lo sviluppo”

Sabato 30 novembre 2019 sarà inaugurato lo stabilimento di Monte Sant’Angelo della SISECAM con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Riprende, così, la produzione del vetro interrotta alcuni anni fa dalla Sangalli con la ritrovata serenità dei lavoratori che sono stati riassunti.

Agli imprenditori e ai lavoratori i Movimenti politici “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” augurano buon lavoro.

Anche grazie alla istituzione della ZES (Zona Economica Speciale), l’area industriale di Macchia-Monte Sant’Angelo può conoscere una nuova, significativa stagione di rilancio e di sviluppo. Più di un mese fa abbiamo chiesto pubblicamente al Presidente Giovanni Vergura di convocare il Consiglio Comunale per elaborare una serie di indicazioni per nuovi insediamenti produttivi in quell’area, ma ad oggi NULLA DI FATTO: l’Amministrazione Comunale è completamente sorda e lascia la scena, che le spetta di diritto, ad altri soggetti politici.

Al Capogruppo regionale del PD, Paolo Campo, diciamo serenamente che né l’appropriazione politica indebita né il campanilismo fanno bene a questo comprensorio territoriale unitario. Il grave stato di crisi in cui versano la sua economia e la società impone il massimo senso di responsabilità e la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione tra gli Enti locali interessati e le Forze politiche e i Movimenti che rappresentano le comunità, per affermare legalità e garantire sviluppo.

I Movimenti “VERSO IL FUTURO” e “FORZA ITALIA” rinnovano la loro incondizionata disponibilità nell’interesse di tutti. (Fonte: Movimenti politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” – Monte Sant’Angelo)