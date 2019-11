San Nicandro, deceduto Matteo La Torre, da tempo colpito da una malattia

, 29 novembre 2019. A causa di un grave malattia, Matteo La Torre, consigliere comunale die coordinatore locale di Fratelli d’Italia è deceduto nella tarda serata di ieri.

Lo comunica sannicandro.org.

“Da alcuni giorni era ricoverato presso Casa Sollievo della Sofferenza per un aggravamento delle sue condizioni. Il Consiglio comunale di ieri si è infatti celebrato molto celermente e in sordina, per la notizia che il consigliere era in gravi condizioni. La Torre lottava da anni con grande forza e dignità contro un tumore. Il 2 maggio 2017, nella precedente consiliatura, dovette dimettersi da consigliere comunale per un peggioramento delle condizioni di salute”.

Avvocato, aveva 40 anni, lascia la moglie e due bambini.

Sincere condoglianze dalla redazione di StatoQuotidiano.it