Sbarca a Vieste, tra i primi in Italia, il circolo del Movimento per l’equità di Pino Aprile

Un nutrito gruppo di cittadini si è riunito il 28 novembre presso l’hotel Palace di Vieste per aderire al Movimento 24 agosto per l’equità territoriale. Il numero degli aderenti è stato nettamente superiore al numero minimo legale per la costituzione di un circolo cittadino e pertanto si è proceduto direttamente alla costituzione dello stesso.

E’ bene ricordare che il Movimento 24 Agosto è una neoformazione politica fondata dallo scrittore giornalista Pino Aprile, costituitasi il 10 ottobre di quest’anno a Napoli-Scampia nelle Officine delle Culture “Gelsomina Verde”, luogo simbolo di un territorio sottratto al degrado sociale ed alla mala. Tre giorni dopo, il 13 ottobre, la nascita del Movimento è stata ufficializzata insieme alla presentazione del simbolo al Teatro Italia di Cosenza, in una platea affollata da cittadini arrivati in Calabria da tutta Italia.

Tra i firmatari dell’atto costituente abbiamo l’orgoglio di avere un concittadino, il professor Michele Eugenio Dicarlo.

Numerose sono state le adesioni su tutto il territorio nazionale ed oggi anche la nostra Città ha i suoi aderenti ed una sua formazione locale.

Il Movimento ha lo scopo di battersi per un principio costituzionale da sempre negato ai cittadini del Sud: l’equità tra cittadini dello stesso Stato. Detta equità, nella storia della nostra Nazione, non la si è mai raggiunta e dal 2000 in poi è diventata ancora più distante, complice una classe politica controllata dagli egemonici grandi Partiti del Nord (tutti).

Al Sud si continuano a destinare sempre meno risorse e questo è sotto l’occhio di tutti.

Sanità, istruzione, lavoro, trasporti, sicurezza, giustizia e quant’altro, sono sempre più carenti da noi ed il divario con il nord del Paese non fa che aumentare, producendo maggiore disoccupazione, criminalità, emigrazione, mala sanità, scarsa mobilità, meno istruzione, meno servizi e povertà.

E’ ora che quest’Italia la smetta di essere così profondamente cinica ed ingiusta e che vengano garantiti gli stessi diritti costituzionali ai cittadini di tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la nostra Città, il neo formato Circolo di Vieste proseguirà con l’attività di informazione e di tesseramento, affinché tutto avvenga nel contesto più rappresentativo possibile della società civile Viestana, dopodiché si potrà procedere all’elezione degli organi direttivi e delle cariche.

Per il Circolo Movimento 24 Agosto di Vieste

Pasquale Parisi

Eva Robleh