Tentati omicidi a Foggia, 4 condanne nella “Società”

, 29 novembre 2019. Condanne comprese tra i 14 e i 20 anni a testa all’esito della Camera di consiglio di Stamani a Foggia “nell’ambito di un processo definito con rito abbreviato relativi ad una serie di tentati omicidi avvenuti a Foggia nel gennaio 2019”.

Lo riporta in un articolo foggiatoday.it.

L’attività di indagine è stata svolta dalla D.D.A. di Bari, a seguito della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Gli imputati sono:

1) BRUNO Gianfranco, “alias primitivo”, nato a Foggia il 02.12.1978, detenuto per questa causa a Foggia

2) BRUNO Antonio, nato a Foggia 1’1.04.1997 detenuto per questa causa a Foggia

3) PISCITELLI Antonio Carmine, nato a Foggia il 16.07.1982 detenuto per questa causa a Foggia

4) RICCO Giuseppe, nato in Margherita di Savoia il 03.01.1964 e detenuto a Foggia.

Gli stessi riconosciuti colpevoli di tutti i delitti loro contestati e condannati, rispettivamente, Bruno Gianfranco, alla pena di anni 20 di reclusione; Ricco Giuseppe, alla pena di anni 20 di reclusione; Bruno Antonio, alla pena di anni 14 di reclusione; Piscitelli Antonio Carmine, alla pena di anni 14 di reclusione.