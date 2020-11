Anche senza Ibra, il Milan allunga in vetta

(lega serie a). I rossoneri superano la Fiorentina a San Siro 2 – 0 e, complice la sconfitta di ieri del Sassuolo, allungano a +5 sulla seconda in classifica, in attesa di vedere se questa sera la Roma riuscirà ad accorciare le distanze. Al di là del pensier comune della dipendenza da Ibrahimovic, il Milan conferma invece di essere in grado di fare a meno del suo leader: senza di lui, su 6 partite, sono arrivate 5 vittorie e 1 pareggio.

Il successo di oggi non è mai stato in discussione, col risultato messo in cassaforte già nel primo tempo. Apre Romagnoli al 17′, facendosi trovare pronto sul secondo palo per deviare in porta dopo un tocco di Kessie di testa su angolo dalla destra. Poi arrivano due rigori nel giro di dieci minuti, entrambi battuti da Kessie. Il primo lo realizza, il secondo se lo fa parare da Dragowski. Si va al riposo sul 2 – 0, risultato che non cambierà più e che proietta la formazione di Pioli (anche oggi sostituito in panchina da Bonera) sempre più sola in vetta. Tra le statistiche di merito dei rossoneri spicca l’imbattibilità da quando si è tornati a giocare a giugno. Nei cinque maggiori campionati europei, solo un’altra squadra, l’Atletico Madrid, non ha mai perso dal ritorno in campo post lockdown. (lega serie a)