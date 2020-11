Annullata la XXIV Mostra del Presepio a Manfredonia

La mostra di presepi si svolge ininterrottamente in città ad opera della nostra associazione dal 1997 e quest’anno i nostri soci presepisti erano al lavoro per realizzare la XXIV edizione. Le condizioni di incertezza sanitaria che stiamo vivendo a causa di questa pandemia, unitamente alle difficoltà di organizzare in sicurezza un evento che annualmente viene visitato da migliaia di persone ci spingono a sospendere per quest’anno l’organizzazione al di là delle condizioni, restrizioni o loro allentamenti che si presenteranno nel mese di dicembre.

La macchina organizzativa era partita da tempo per vagliare ogni tipo di possibilità e locale idoneo, la nuova ondata di casi unitamente alle nuove disposizioni ci spingono, dopo un’attenta valutazione al riguardo, a prendere l’unica scelta possibile ovvero la cancellazione dell’evento. La salute dei visitatori, dei soci, dei volontari al primo posto, nei locali che avevamo preso in considerazione non sarebbe stato possibile garantire il distanziamento sociale, la sanificazione continua ed un posizionamento delle opere che impedisca ai visitatori di avvicinarsi tra loro.

Non si tratta di un addio, ma solo di un arrivederci al 2021, anno nel quale speriamo di riaprire in presenza le porte della nostra mostra e di riprendere anche tutte le attività collaterali, sempre in sicurezza, a cominciare dai corsi presepiali di base e avanzati, i laboratori nelle scuole e i concorsi aperti alle scolaresche, parrocchie e privati cittadini.

Questa decisione, non poco sofferta, ci spinge però a pensare e a realizzare altri progetti alternativi per lasciare il segno anche in questo “annus horribilis” portando avanti la mission della nostra associazione che è quella della diffusione dell’arte presepiale e del suo universale messaggio di pace, amore e fratellanza. Il programma dettagliato di questi eventi che si svolgeranno anche attraverso il web ed i nostri canali social sarà reso noto prossimamente. L’iter autorizzativo già avviato per la Lotteria “Natale 2020 i Presepi a

Manfredonia” (Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli) ci porta a proseguire con questa iniziativa che ci permette di far fronte alle iniziative, eventi ed attività che ogni anno portiamo avanti.

La modalità di vendita dei tagliandi unitamente ai premi, regolamento ed estrazione sarà reso noto nei prossimi giorni. Invitiamo tutti però a sostenere la nostra associazione, le nostre attività e presenza sul territorio con l’acquisto del tagliando di 1 euro.

Un abbraccio, simbolico, seppur virtuale lo vogliamo rivolgere a tutti voi che ogni anno visitate la nostra mostra o partecipate ai nostri corsi e concorsi, alle aziende ed attività commerciali che in questi anni ci hanno sostenuto e molte di loro oggi costrette a limitazioni o chiusure temporanee. Un abbraccio caloroso a quanti combattono ogni giorno il “mostro invisibile” dai malati agli operatori del sistema sanitario, veri e propri eroi

del nostro tempo. Sarà dura ma ne usciremo!

GLORIA ET PAX!

Associazione Italiana Amici del Presepio

Sede di Manfredonia