COVID, l’Unione avrà una postazione “Drive throught”

Orta Nova, 29 novembre 2020. I sindaci dell’Unione dei Comuni dei Cinque Reali Siti hanno fatto richiesta ed ottenuto dal direttore generale dell’Asl FG Vito Piazzolla per poter dotarsi di una postazione Drive Through per i tamponi anti-Covid. I drive through sono delle postazioni mobili attrezzate in cui i cittadini possono effettuare i tamponi in sicurezza nella propria auto – previa richiesta da parte delle Asl e successiva prenotazione – senza scendere dalle vetture.

Lo stallo sarà posizionato ad Orta Nova (la più centrale dei Reali Siti) e messo a disposizione di tutti gli abitanti dei cinque comuni, in modo da evitare il non facile spostamento di tante persone verso Cerignola, che sta servendo un bacino d’utenza già abbastanza cospicuo.