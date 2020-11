Foggia. “È black friday anche per Landella e per chi vende tablet”

Foggia, 29 novembre 2020. “Il black friday è irresistibile anche per il sindaco di Foggia che ha annunciato, ieri, lo stanziamento di 100.000 euro per l’acquisto di tablet e sim. Peccato che la stessa iniziativa sia stata sollecitata dal Partito Democratico l’11 novembre e bocciata dall’assessore all’Istruzione Claudia Lioia nella riunione congiunta della II e IV Commissione”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Pasquale Dell’Aquila (capogruppo), Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Annarita Palmieri.

“Quel giorno, alla proposta di acquisto di tablet questa fu la risposta dell’assessore: “il governo centrale, attraverso finanziamenti straordinari, ha distribuito alle scuole in Italia 419 milioni con la finalità di acquisire device e schede dati (…) Non c’è più un problema reale di acquisto computer e laddove si dovesse evidenziare questa necessità dalle scuole mi hanno detto che hanno i fondi per poter acquistare nuovi tablet (…) Al momento non sussiste questo tipo di problematica”. Affermazione che abbiamo riscontrato essere vera chiedendo informazione a dirigenti, docenti e personale amministrativo di alcune scuole foggiane. A distanza di 16 giorni non sappiamo e non capiamo cosa abbia determinato l’insorgenza del problema, così grave da motivare lo stanziamento straordinario di 100.000 euro”.

“L’assessore Lioia ne era informata? Cosa ne pensa? È in grado di spiegarci le ragioni di un’azione da lei nettamente bocciata? Non ritiene sia più dignitoso dimettersi che avallare la decisione del sindaco? E Landella ci può chiarire come saranno spesi quei soldi? Con quali procedure sarà selezionato il fornitore? Qual sarà la tempistica dell’acquisto?”.

“Appena tre giorni fa il sindaco stesso ha comunicato alle Commissioni consiliari in seduta congiunta, per il tramite del voce presidente del Consiglio comunale Giulio Scapato, che l’Amministrazione non ha un euro da spendere per l’emergenza Condi-19. Oggi, invece, decide di accogliere le nostre reiterate richieste ad utilizzare i fondi destinati ai festeggiamenti del Natale per distribuirli a un rivenditore di tablet e sim.

Al contrario, noi penisamo che il Comune potrebbe costituire un fondo di mutualità per sostenere parte dei costi fissi che gravano su quei commercianti che altrimenti avrebbero difficoltà a rialzare la serranda, potrebbe contribuire a far trascorrere un Natale dignitoso a chi non è in grado di pagare il fitto”.

“L’ipocrisia e l’opportunismo del sindaco e dell’Amministrazione comunale hanno davvero superato ogni limite di sopportazione.”