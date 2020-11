FOTO. Grave incidente tra Rodi e Ischitella: feriti 4 operatori sanitari, uno grave

(statoquotidiano, 21:43). Gargano, 29 novembre 2020. Incidente questa mattina lungo la strada provinciale tra Rodi Garganico ed Ischitella. Sul posto sono state inviate tre autombulanze. Al momento sono quattro i feriti, tutti operatori sanitari, di cui uno grave per commozione cerebrale, trasportato in urgenza con elisoccorso. Sono stati ricoverati presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Articolo a cura di Valerio Agricola e Giuseppe Laganella