Marchionni: “Una vittoria importante per la salvezza”

Visibilmente provato mistero Marco Marchionni al termine del match con la Viterbese, vinto dai suoi ragazzi. “Vittoria importantissima in chiave salvezza ottenuta con grande determinazione. Ho visto un Foggia ordinato, abbiamo rischiato poco anche se quel poco poteva costarci caro, ci lavoreremo in settimana. L’attacco? Gente che lotta e si sacrifica per la squadra, hanno fatto una grande partita”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

FUMAGALLI: “Gruppo unito, vittoria di carattere”

Raggiante e carico Ermanno Fumagalli, che dal termine dei 94’ di gioco commenta la vittoria con la Viterbese.

”Sono tre punti importantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza, era fondamentale oggi tornare a casa col bottino pieno e bisognava mettere in campo la cattiveria, la fame e la voglia di sacrificarsi che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Il gruppo è forte e coeso, questa è la strada giusta”.

