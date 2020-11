“Il Covid a San Severo si è preso uno dei suoi figli migliori: Dino Cardone”

San Severo, 29 novembre 2020. “Triste per la perdita del carissimo Dino Cardone, punto di riferimento dell’imprenditoria di San Severo e non solo. AMICO DA SEMPRE É STATO UNA PERSONA A MODO. Il mio cuore é vicino alla sua bella famiglia per questa drammatica perdita”. Lo scrive sui social Dino Marino, già consigliere regionale.

“Il COVID-19 a San Severo si é preso uno dei suoi figli migliori… Mentre piango Dino… rifletto sul fatto che il problema oggi é anche avere fortuna, non sono solo le altre patologie che ti condannano in caso di contagio… quindi, occorre il massimo di attenzione nel rispettare le normative emanate, ma anche una sanità che dovrebbe essere all’altezza dello scontro in atto in questa guerra contro il virus. Purtroppo il livello della sanità nella nostra provincia in molti casi é inadeguato, non solo per la mancanza di capitale umano, ma anche per incapacità manageriale che non sono stati capaci finora di assicurare protocolli e pratiche organizzative efficaci ed efficienti, che né Lopalco e neppure Emiliano aiutano a superare le difficoltà reali per cui cerchiamo innanzitutto di tutelarci da soli, evitando in tutti i modi possibili contagi con un più attento distanziamento sociale e una maggiore igiene personale.

Siamo tutti sconfortati per quello che ci sta succedendo, ma ognuno di noi faccia il massimo per contenere questo contagio e evitare le morti che stanno colpendo anche la nostra comunità, in modo peggiore rispetto alla primavera scorsa!”.