Vico del Gargano, il Covid non ferma i tradizionali presepi nel centro storico

Gargano, 29 novembre 2020. Nonostante l’emergenza sanitaria e le restrizioni, Vico del Gargano non rinuncia ai tradizionali presepi artistici e artigianali allestiti nel centro storico. “Considerato il periodo storico, legato alla pandemia del virus covid 19, che ha cambiato le nostre abitudini, l’amministrazione comunale di Vico del Gargano ha ritenuto opportuno di annullare tutti gli eventi che potevano essere pretesto di assembramenti, ma nello stesso tempo ha voluto tutelare la continuità della nostra tradizione legata ai presepi nel centro storico, arrivata alla sua 13° edizione”. È quanto annunciato da Vincenzo Azzarone, Assessore al Turismo di Vico del Gargano, che tiene a precisare: “Il coordinamento cittadino delle confraternite coordinerà il tutto e tutti saremo obbligati al rispetto delle normative anti contagio. Stiamo allestendo il nostro paese (tra poco anche San Menaio) con il simbolo della “speranza”: la luce. La luce deve essere il nostro obiettivo per uscire definitivamente da questo incubo”.

Un Natale diverso, ma non perso. “Una scelta non semplice, presa con responsabilità – ha aggiunto Azzarone – per far vivere nel minimo indispensabile e in sicurezza l’atmosfera natalizia ai nostri concittadini.

Articolo di Valerio Agricola