Ai Riuniti sarà donata dal Rotary apparecchiatura per tamponi rapidi molecolari anti Covid

Foggia, 29/11/2021 – Mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 12.00 presso la Direzione Generale del Policlinico Riuniti di Foggia, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna in dono al presidio ospedaliero da parte del Distretto Rotary International 2120 di una modernissima apparecchiatura che permetterà di effettuare tamponi rapidi molecolari anti Covid a rilevamento ad acido nucleico, implementando il numero di attrezzature analoghe già in dotazione al Policlinico.

Alla cerimonia di donazione parteciperanno il Direttore Generale del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli, il Governatore del Distretto Rotary International 2120 Avv. Prof. Gianvito Giannelli ed il Presidente della Commissione Distrettuale per la Fondazione Rotary Ing. Vincenzo Sassanelli.

L’apparecchio, chiamato CPA, è uno strumento polifunzionale che, nel caso Covid, effettua un duplice test immunocromatografico in vitro qualitativo, per la rilevazione di antigeni del Coronavirus-19 in campioni da tamponi rino-faringei, orofaringei, salivari e aspirati nasali. CPA è il nuovo sistema di diagnostica molecolare per Point-of-care-test, ha un minimo ingombro (cm 20 x 25 cm H=50 cm) e peso ridotto in modo da essere posto su qualsiasi superficie o mensola. Il suo uso consente di velocizzare al massimo i tempi dei test.

Il Distretto Rotary 2120 per la Puglia e la Basilicata) ha ricevuto da USAID, agenzia USA per lo sviluppo internazionale, e per il tramite della Rotary Foundation, un finanziamento utilizzato per l’acquisto di 4 apparecchi per il test rapido molecolare anti Covid POCT con i kit di partenza, donati all’Ospedale di Tricase, all’Ospedale IRCCS di Castellana Grotte e al Policlinico Riuniti di Foggia. La cerimonia di donazione si terrà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa anti-Covid vigente.