Manaffredonia (Foggia), 29/11/2021- L ‘A.S.D. Gargano 2000 Manfredonia in collaborazione con la Direzione del Porto Turistico Marina del Gargano e la Associazione Arcobaleno Noi, Voi, Insieme Manfredonia e Radio Manfredonia Centro, indice e organizza per giovedì 6 gennaio 2022, la 3^ edizione dell’Ora sul Porto manifestazione non competitiva di corsa, cammino marcia e fit walking Memorial “Gianni GRILLI” e Genny QUITADAMO.

1. La partecipazione alla gara è aperta a tutti a partire da 18 anni compiuti.

2. Le iscrizioni si effettueranno improrogabilmente entro le ore 24.00 di lunedì 3 gennaio 2022 via mail : gargano2000onlus@yahoo.it o presso la Associazione Arcobaleno in Via San Lorenzo 159;

Per informazioni ASD Gargano 2000 Manfredonia 3287198614 non saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione.