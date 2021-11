Dubbi sugli esiti dei concorsi in Provincia, il M5s chiede chiarezza

Stato Quotidiano, 29 ottobre 2021. “Chiediamo chiarezza. La bufera sui concorsi della Provincia di Foggia getta ombre sulle modalità della prova d’esame e sulla lista di idonei”. Lo scrive l’eurodeputato del M5s Mario Furore dopo le polemiche circa le modalità in cui si sono svolte le prove dell’ultimo concorso bandito in Provincia e dopo la pubblicazione dell’elenco degli idonei. L’ente ha tempestivamente risposto ai dubbi e alle polemiche sollevate con un comunicato.

“Le presunte irregolarità ci sono state segnalate dagli stessi candidati- scrive Furore- che le hanno manifestate anche durante lo svolgimento delle prove. In particolare le anomalie riguarderebbero i concorsi per istruttore amministrativo e istruttore tecnico. La prova, che da bando andava svolta con strumenti informatici, non si è svolta in modalità informatica. E la mattina stessa dell’esame, e già questo è assurdo, è stato comunicato che solo il superamento dei quesiti di inglese e informatica avrebbe dato accesso al proseguimento della prova. Tutto questo ancora una volta non era previsto dal bando. Nei concorsi pubblici merito e massima trasparenza- scrive Furore. non sono un esercizio di stile. Sono la base minima per garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione. La Provincia deve dare delle risposte. Lo deve alle centinaia di candidati che hanno partecipato al bando, sostenendo anche delle spese, che meritano di avere chiarezza. Noi siamo al loro fianco”.

Il senatore Marco Pellegrini sulla stessa lunghezza d’onda: “Tanti partecipanti a questo concorso, organizzato dalla Provincia di Foggia, ci hanno chiesto aiuto per far chiarezza su quelle che, sembrano, anomalie non trascurabili. Continueremo a monitorare e non ci fermeremo fino a che non si daranno risposte ai tanti dubbi sollevati”.