Gestione illecita di rifiuti speciali sul Gargano, denunciato vice presidente di cooperativa

Foggia, 27/11/2021- Carabinieri forestali della Stazione Parco di San Nicandro Garganico, attivati a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa 112, hanno accertato una gestione illecita di rifiuti speciali non autorizzata in un’area prospicente lo specchio acqueo del Lago di Lesina e sottoposta a importanti vincoli ambientali e paesaggistici. L’attività di indagine ha permesso di accertare la presenza di un’ampia area adibita a cantiere di circa 3000 metri quadrati dove sono stati stoccati circa 500 metri cubi di rifiuti speciali provenienti da attività di scavo e da ristrutturazione e demolizione edile in assenza di titoli autorizzativi.

Nella circostanza, grazie anche agli applicativi in uso, i Carabinieri forestali hanno potuto accertare un’occupazione sine titulo della vasta area demaniale adibita a cantiere, in parte intestata al Comune di Lesina e in parte classificata demanio idrico gestito dalla Regione Puglia.

Il titolare e gestore dell’area, vice presidente di una società cooperativa, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà in violazione alle disposizioni del decreto legislativo 152 del 2006, (Testo Unico sull’ambiente) e per invasione e occupazione di terreni demaniali a fine di trarne profitto come previsto dal Codice Penale.