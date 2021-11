M24A-ET, Foggia: “Capoluogo tra gli ultimi nella trasformazione digitale”

Statoquotidiano.it, Foggia, 29 novembre 2021. Al Comune di Foggia per effetto degli “scioglimenti”, motu proprio e per infiltrazioni mafiose, sono cambiati gli amministratori ma permane l’incomprensibile assenza di interlocuzione a sollecitazioni sostanziate da riferimenti ed atti amministrativi recriminanti attuazione di rilevanza collettiva e pubblica utilità. Le mancate risposte, purtroppo, rischiano di nuocere gravemente all’interesse generale del territorio foggiano, dei cittadini e dell’intero sistema produttivo, occupazionale e sociale e alle opportunità di investimento uniche, come la digitalizzazione, previste dal PNRR.

L’ultima conferma di questa negativa tendenza arriva dalla collocazione di Foggia, ancora una volta in coda, al 102° posto su 107 comuni capoluogo di provincia, nella classifica del rapporto ICity Rank 2021 di FPA che valuta lo stato di digitalizzazione delle città cd. Smart d’Italia.

“Con la due volte disciolta amministrazione comunale tutte le nostre note inviate, per la richiesta d’incontro su finanziate progettualità di indubbia efficacia positiva, ma senza cantieri aperti, non hanno ottenuto alcun riscontro o risposta– afferma Raffaele Cariglia del Movimento per l’Equità territoriale M24A-ET di Foggia – purtroppo tale situazione si sta perpetrando anche con i Commissari straordinari, per noi inspiegabilmente, in quanto hanno ricevuto quattro nostre richieste con PEC, da giugno a novembre, senza alcun riscontro. Eppure dai media abbiamo appreso che altri incontri si sono svolti!”

In tali lettere, l’ultima il 04.11 u.s., il Movimento ha chiesto e chiede ancora, un’interlocuzione sulle seguenti questioni: progetti finanziati a cura del F.S.C. 2014-2020 con scadenza al 31.12.2023, riguardanti il territorio foggiano come Progetti 3ESSE, Banda Larga, e Wi-Life Stazioni “porte di accesso alle città” nel paradigma delle “Smart city”, la SS. 673 tangenziale ovest di Foggia, la SS.16 “Adriatica” tratto Foggia-San Severo; la SS. 89 tratto Amendola-Svincolo per Manfredonia, 2^ stazione a Foggia su AV/AC; elettrificazione Foggia-Potenza e Foggia-Manfredonia fino al Porto A.F di Manfredonia; sullo stato di attuazione di alcune delibere consiliari come la n.13 e 79 del 2017, la 32/2017 e 15/2018 a partire dal contratto per i RSU, ecc. Infine sul PNRR per esporre un’articolata proposta del M24A-ET su progetti, segnalati lo scorso 31.03.2021 anche al Ministero del Sud e della Coesione territoriale, riguardanti Foggia e Capitanata;

“Pure per questo negativo risultato nella trasformazione digitale auspichiamo che possa giungere al più presto una convocazione da parte del Comune di Foggia, oltre che per le previsioni del T.U.EL anche per collaborative finalità con cui vorremmo sottoporre ai Commissari straordinari l’urgenza e l’importanza vitale dei temi precedentemente indicati – chiosa Pasquale Cataneo del circolo foggiano del Movimento Equità Territoriale – in modo da poter contribuire all’acquisizione di ogni utile elemento di conoscenza e valutazione, per i Commissari, in ordine alle rilevanti questioni di interesse generale che possano fa risalire la china a questa Comunità. Ci chiediamo, infine, perché ci sono e a chi giovano questi ritardi? A Foggia e ai foggiani, come purtroppo registriamo, certamente no!”