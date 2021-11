Problematiche pescatori di Manfredonia, Rotice: “Già contattati enti interessati”

Manfredonia (Foggia), 27/11/2021- “Sabato mattina, assieme al consigliere regionale Giandiego Gatta , mi sono recato ai Moli di Levante e Ponente per ascoltare e confrontarmi nuovamente con la categoria dei pescatori, così come fatto costantemente durante la campagna elettorale mi sono recato ai Moli di Levante e Ponente per ascoltare e confrontarmi nuovamente con la categoria dei pescatori, così come fatto costantemente durante la campagna elettorale

Ci sono delle emergenze che minano seriamente il futuro di una categoria produttiva importante per tutto il territorio e a cui vanno date finalmente risposte strutturali dopo tanti anni di attese e promesse. Tra gli argomenti di più stringente attualità vi sono i nuovi regolamenti che l’Unione Europea vorrebbe introdurre, il supporto fattivo delle Istituzioni alla tutela dei diritti di una categoria che chiede di essere messa nelle migliori condizioni per poter svolgere il proprio lavoro, il potenziamento dei servizi su e per l’area portuale (servizi igienici, colonnine dell’acqua, ecc ecc), la regolamentazione del conferimento e smaltimento a terra dei rifiuti che finiscono nelle reti a tutela del mare e dell’ambiente (attualmente non vi sono luoghi autorizzati, mettendo a rischio sanzioni i pescatori), la valorizzazione commerciale del prodotto ittico locale attraverso la definizione di una filiera che preveda anche la trasformazione.

Interpellati seduta stante l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ed il sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni (che nelle prossime settimane sarà di persona a Manfredonia), essi si sono dimostrati immediatamente disponibili ad tavolo tecnico per giungere unitamente alle soluzioni più idonee per la marineria sipontina. Non mancherà, nel ruolo di coordinamento tra gli Enti preposti e gli addetti ai lavori della nostra marineria, il mio massimo impegno e quello dell’Amministrazione comunale, perchè il futuro di Manfredonia arriva dal mare, partendo dal ritorno della nostra marineria a punto di riferimento dell’Adriatico e del Mediterraneo”.

Lo riporta il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.