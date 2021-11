Rotice “Ringrazio Don Livio e do il benvenuto a Don Tonino”

Cosi, dopo 27 anni termina la fruttuosa missione di Don Livio Di Iasio in uno dei quartieri periferici della città di Manfredonia, riuscito nel compito non solo di realizzare il nuovo immobile che ospita la Parrocchia, ma soprattutto di essere diventato punto di riferimento per chi è in difficoltà, di tanti giovani e di una comunità di quartiere attiva e vitale, li dove fino a 27 anni fa non c’era assolutamente nulla.